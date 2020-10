"Viata ta aici nu valoreaza nimic, in Buenos Aires ne costa 1.000 de dolari sa va rezolvam!" Cum ar fi aranjat Pablo Escobar una din semifinalele Copei Libertadores, in care era implicata echipa sa de suflet!

Actiunea care s-a petrecut in jurul anului 1989, il are in prim-plan pe arbitrul argentinian Carlos Esposito.

Arbitrul a fost nominalizat sa fie la centrul partidei dintre Atletico Nacional si Danubio Montevideo. Daca partida din meciul tur din Uruguay s-a incheiat 0-0, cea din Colombia i-a socat pe toti prin rezultatul de proportii. A fost 6-0 pentru columbienii din orasul lui Pablo Escobar (Medellin).

Centralul de la acea partida a declarat ce s-a intamplat inainte de a doua semi-finala.

"Totul a inceput de la momentul cand am ajuns pe aeroport in Medellin. Acolo ne-au asteptat centralii columbieni. Mergeam de-a lungul drumului Montanita, unde ei ne povesteau locul fiecarei crime sangeroase din zona, spre exemplu unde au fost executat un arbitru sau in ce groapa fusese aruncat vreun judecator. La un moment dat ne schimba masina. Plecam cu cealalta masina si deja existau framantari. A trebui sa asteptam politia. Dupa o lunga asteptare ne-am dus la hotel. Arbitrii de la aeroport nu mai erau cu noi si nu m-am incumetat sa parasesc hotelul."

"Am fost invitat la cina, iar dupa ce am fost terminat i-am spus ospataritei sa-mi aduca o sticla mare de apara. La usa mi-au batut patru persoane care au si intrat, unul cu o pusca mitraliera, altul cu un pistol de 9 milimetri, iar altul era faimosul Popeye, bine imbracat, la costum si cravata. Avea o servieta, a deschis-o si a spus ca acolo sunt 250 de mii de dolari. Mi-a transmis sa-i luam linistiti."

"Ne-au spus sa luam banii deoarece vom putea pleca cu ei din Columbia fara probleme. Inainte de asta, telefoanele noastre au fost sparte. Am raspuns ca ne vom face treaba corect, cand la un moment dat Popeye ne-a spus simplu ca 'viata mea nu valoreaza nimic in Medellin, iar daca am fi in Argentina le-ar lua doar 1.000 de dolari sa ne termine pe fiecare'."

"Noi am refuzat sa luam banii si am fost urmariti pana in ziua meciului. Am vorbit cu seful politiei din Medellin si i-am spus sa ne duca la aeroport dupa meci, dar saracul ne-a raspuns ca va fi greu daca castiga Nacional, pentru ca va fi petrecere, l-au si omorat la cateva zile dupa meci", a declarat Carlos Esposito pentru La Red.

Meciul s-a incheiat cu 6-0 pentru Nacional, iar arbitrul a recunoscut ca a arbitrat cu cea mai mare frica din viata lui, la unele goluri chiar facandu-si cruce. La finalul partidei nu mai putin de 15 oameni au murit.

"Presedintele clubului din Uruguay a venit sa ma intrebe daca e totul bine. Ei oricum stiau de dinainte ce se va intampla. Acelasi lucru s-a intamplat si cu ei oricum."