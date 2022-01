Trisport.ro lansează astăzi a 7-a generație de smartwatch-uri Garmin Fenix și noul Epix (P)

Versatilitatea acestor ceasuri permit posesorilor să le utilizeze la o multitudine de activități sportive precum: alergare, ciclism, înot, ski, drumeții, yoga, cățărare, antrenamente de forță, sporturi nautice, golf, dar și multe alte sporturi. Cei care vor să înceapă un sport nou precum alergarea, se vor bucura de antrenamentele personalizate oferite în platforma Garmin Coach.

Ceasurile Garmin oferă indicatori importanți care ne ajută să monitorizăm nivelului de sănătate, precum: nivelul de activitate zilnic, pulsul măsurat 24/7, nivelul de stress și nivelul de energie pe parcursul unei zile, dar și monitorizarea somnului. Doi indicatori foarte importanți care au un rol critic în monitorizarea bolilor respiratorii precum cele generate de COVID-19:

● Rata respirației măsoară cât de des inspiri și expiri într-un minut; rata de respirație în repaus normala este între 12 și 20 de ori pe minut și poate ajunge la 40-50 de ori pe minut în timpul activităților fizice intense. Creșterea reflectă cererea crescută de oxigen pentru producerea de energie aerobă. Rata respirației este măsurată cu ajutorul variabilității ritmului cardiac (HRV), fiecare respirație fiind codificată. Durata dintre bătăile inimii consecutive se scurtează ușor pe măsură ce inspiri și se prelungește pe măsură ce expiri. Termenul pentru acest fenomen biologic este aritmia sinusală respiratorie.

● Saturația oxigenului din sânge (SpO2) este măsurată cu ajutorul senzorului pulsoximetru prezent pe spatele ceasurilor Garmin. Se utilizează o combinație de lumini roșii și infraroșii cu senzori care pot determina procentul de sânge oxigenat. Această valoare trebuie, în general, să fie de minim 95%, dar poate fi influențată de altitudine, activitate și nivelul de sănătate individual.

Ce inseamnă ceasul Garmin pentru tine?

Garmin dezvăluie actualizări importante pentru gama sa emblematică de ceasuri inteligente multisport robuste, fenix. Concepută pentru performanță și rezistență, noua serie Garmin fenix 7 are un nou design, un ecran tactil împreună cu cele 5 butoane de control, instrumente avansate de antrenament, modele îmbunătățite cu energie solară care oferă o durată de viață prelungită a bateriei și lanternă încorporată pentru modelele fenix 7X.

Încărcare solară: Toate cele 3 dimensiuni ale gamei fenix 7 includ variante Solar și Safir Solar cu o autonomie de până la 37 de zile în mod smartwatch și până la 139 de zile în modul expediție cu GPS-ul activat.

Lanternă încorporată: condițiile de lumină scăzută nu reprezintă o problemă cu lanterna LED încorporată reglabilă pe modelele fenix 7X, oferind acces rapid la un fascicul de iluminare puternic și constant.

În anul 2021, utilizatorii Garmin au făcut mai mult sport. Activitățile outdoor s-au bucurat de o creștere de 9,52% în timp ce activitățile indoor au crescut cu 20,54%. Cele mai mari creșteri au fost pentru yoga (+45,55%) și pilates (+108,30%). Ecranul ceasurilor din gama fenix 7 folosește o tehnologie numită transflective memory-in-pixel (MIP), ecranul are un consum foarte mic și se vede perfect în soare. Garmin ne oferă acum o alternativă pentru cei care folosesc ceasul preponderent indoor printr-un model cu totul nou.

Astăzi se lansează și noua serie Garmin epix, un smartwatch premium multisport, cu afișaj AMOLED vibrant. Realizează totul, cu monitorizarea sănătății și a stării de bine 24/7, funcții inteligente și aplicații sportive încorporate — ambalate într-un design sofisticat.

Cu un ecran din safir și ramă de titan, epix 2 arată la fel de bine în sala de ședințe ca și în sala de sport. Iar cu o autonomie de până la 16 zile a bateriei, utilizatorii se pot baza pe epix non-stop pentru a urmări nivelul de somn și de energie, pentru a ajuta la obținerea unui nou record personal sau pentru a se antrena pentru următoarea mare aventură.

Conceput pentru un stil de viață activ, epix este un ceas inteligent multisport premium versatil, cu afișaj AMOLED și autonomie excepțională a bateriei, conceput pentru a monitoriza funcții esențiale de sănătate, antrenament și recuperare, toate ușor accesibile la încheietura ta.

Începând de astăzi, ceasurile pot fi achiziționate din magazinul online Trisport.ro sau din magazinul fizic din nordul Bucureștiului, situat în Voluntari, pe Strada Erou Iancu Nicolae. Toate modelele sunt expuse în magazin și pot fi probate și testate.

Trisport.ro este o poveste de succes a antreprenoriatului local. Fondat în 2015 de către Sorin Anghel, după ce a renunțat la un post IT în cadrul unei bănci, Trisport.ro este primul magazin din România destinat produselor de triatlon, dar și produselor celor 3 sporturi componente: natație, ciclism și atletism.

Detalii poza: Alex Găvan – ascensiunea vârful Gasherbrum 2 (8035 de metri) fără oxigen și Tibi Ușeriu la Maratonul Arctic din Canada.

"Trecerea de la statutul de angajat la cel de antreprenor este cel mai greu pas. Mie nu mi-a fost foarte greu deoarece am lucrat şi ca freelancer câţiva ani buni înainte de a lucra în bancă. Una dintre cele mai mari provocări la această trecere este faptul că volumul de muncă se dublează, câteodată chiar se triplează, timpul liber dispare. Vor fi foarte multe momente grele în care vei dori să renunți la tot, cheia succesului este să reușești să treci peste ele.“, povesteşte Sorin Anghel. Povestea sa ca antreprenor a plecat de la ideea unui prieten de a participa la o ştafetă în cadrul unui triatlon: „Evident că în scurt timp a intervenit competitivitatea şi am hotărât să participăm individual la probe. În pregătiri am avut surpriza să aflu că nu există un magazin specializat de unde să îţi poţi procura toate echipamentele de care ai nevoie, aşa s-a născut ideea“, spune Sorin Anghel.

Succesul Trisport.ro se datorează abordării concentrate pe client. Toți membri echipei Trisport.ro sunt foarte bine pregătiți pentru a adresa nevoile individuale ale fiecărui client. Personalul Trisport.ro folosește și testează constant toate produsele pe care le comercializează. Pentru clienții de produse specializate premium serviciile sunt cele mai importante. Ei se îndreaptă către magazinele unde se simt ca acasă și unde primesc sfaturi relevante.

Trisport.ro funcționează într-un mod atipic față de majoritatea business-urilor aflate la început de drum. Tot profitul obținut a fost reinvestit și în același timp oferă foarte multe sponsorizări. Trisport.ro este sponsorul oficial al Federației Române de triatlon, dar și a multor evenimente de triatlon, înot, ciclism și alergare. De-a lungul timpului Trisport.ro a sponsorizat peste 30 de sportivi din triatlon, dar și din alte sporturi precum ciclism sau alpinism.

Detalii poza: Alex Găvan – ascensiunea vârful Gasherbrum 2 (8035 de metri) fără oxigen și Tibi Ușeriu la Maratonul Arctic din Canada.

Secțiunea de tehnologie din site s-a bucurat de creșteri spectaculoase în ultimii ani pe fondul conștientizării nevoii de a face mișcare și sport - parte vitală a unei vieți sănătoase.

Chiar dacă ceasurile Garmin din gama de top au fost construite pentru performanță, din ce în ce mai mulți clienți le aleg în detrimentului unui smartwatch classic pentru multitudinea indicatorilor de sănătate, pentru autonomia foarte mare și pentru rezistența lor.

Universitatea Stanford realizează în prezent un studiu și cu ajutorul smartwatch-urilor Garmin în care încearcă să găsească o modalitate de detectare a îmbolnăvirilor cu COVID-19 cu ajutorul senzorilor prezenți pe ceas. Se dorește detectarea infecției până la 7 zile înainte să apară simptomele. Este deja demonstrat că variabilitatea ritmului cardiac se modifică atunci când există o inflamație în corp, COVID-19 generând o inflamație incredibilă. Rezultatele preliminare arată că persoanele infectate cu COVID-19 au o variabilitate a ritmului cardiac mai scăzută. De asemenea s-a observat că la 81% dintre cazurile persoanelor infectate pulsul de bază a crescut cu 9-10 zile înainte de apariție altor simptome.

Trisport.ro a pregătit un cadou special pentru toți clienții care vor achiziționa unul dintre modelele noi de smartwatch-uri Garmin din gama fenix sau epix până la sfârșitul lunii ianuarie 2022. Mai multe detalii în pagina de prezentare a modelelor noi de pe www.trisport.ro