(P) Vlad Cazino pune la bataie lingouri de aur in aprilie

Aceasta stire nu este o pacaleala! De la 1 aprilie, la Vlad Cazino incepe Goana dupa Aur!

Nu este nevoie de tarnacop, lopeti sau saitroc. Este suficient sa accesam jocurile favorite de pe aceasta platforma de casino online si vom obtine tichete pentru o extragere saptamanala, in urma careia vor fi acordate premii in rotiri la slotul Gold Rush si 3 lingouri de aur de 5, 10 sau chiar 20 de grame.

Goana dupa aur se muta online

Promotia Castiga lingouri de aur saptamanal de la Vlad Cazino se va desfasura in intervalul de timp 1 aprilie 2021, ora 01:00 – 5 mai 2021, ora 00:59.

In aceasta perioada, activitatea din cazinoul simpaticului vampir Vlad va fi recompensata cu premii extra, in lingouri din aur si rotiri cadou la slotul Gold Rush - o alegere normala pentru o campanie axata pe o tematica de acest gen.

Vor fi organizate 5 extrageri saptamanale, in cadrul carora vor fi stabiliti cate 250 de castigatori. Extragerile vor avea loc in fiecare zi de joi. La fiecare extragere vor fi inscrise tichetele acumulate de jucatori in saptamana precedenta. Premiul cel mare, un lingou de aur de 100 de grame, va fi acordat in urma unei extrageri suplimentare care va avea loc la finalul campaniei. La aceasta vor participa toate tichetele acumulate pe parcursul promotiei „Castiga lingouri de aur saptamanal”.

Inscrierea in aceasta campanie promotionala se face pe pagina acesteia. Acest pas este obligatoriu pentru ca activitatea in cazino sa fie cuantificata. Se va acorda un tichet pentru fiecare 30 RON mizati la oricare dintre cele peste 600 de sloturi online, la mesele de ruleta sau blackjack cu dealer live sau in camerele de bingo.

Sunt eligibile atat pariurile efectuate de pe desktop, cat si cele de pe dispozitivele mobile, din browser sau din aplicatie. Numarul de tichete care poate fi obtinut nu este limitat, singura conditie pentru obtinerea acestora este ca mizele sa fie reale (mizele cu bani cadou nu sunt eligibile).

Reguli pentru campania „Castiga lingouri de aur saptamanal” de la Vlad Cazino

Pe parcursul perioadei promotionale, vor fi organizate 6 extrageri, 5 la finalul fiecarei saptamani si una la terminarea campaniei. La extragerile saptamanale vor fi acordate cate 250 de premii care vor insuma 60.000 de rotiri la slotul online Gold Rush si 3 lingouri de aur in greutate de 5, 10 si 20 de grame, iar la Marea Extragere finala se va desemna norocosul castigator al unui lingou de 100 grame, cu o valoare estimata de 30.000 RON.

Un jucator poate castiga un singur premiu saptamanal. Castigatorii vor fi anuntati si premiile vor fi creditate in cel mult 72 de ore de la terminarea extragerii. Premiile in aur nu vor putea fi schimbate in bani.

Care sunt premiile din aceasta campanie promotionala

Extragerile saptamanale vor fi organizate pe 8, 15, 22, 29 aprilie si 6 mai. Strucura de premii este urmatoarea:

• Locul 1 - Lingou de aur 20 grame

• Locul 2 - Lingou de aur 10 grame

• Locul 3 - Lingou de aur 5 grame

• Locurile 4-> 20 - 1.000 rotiri la Gold Rush

• Locurile 21-> 50 - 500 rotiri la Gold Rush

• Locurile 51-> 250 - 100 rotiri la Gold Rush

Rotirile cadou la Gold Rush vor avea o valoare de 1 RON. Castigurile rezultate din acestea trebuie rulate de 35x la Cazinou, 40x la Live casino sau 7x la Bingo, pentru a fi transformate in bani reali.

Licenta nr. L1160657W000330 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabila din data de 1.09.2016 pana la data de 31.08.2026.