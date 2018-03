TRUE STORY: Anul in care Real Madrid a jucat finala Cupei Spaniei impotriva lui Real Madrid. Cine a castigat :)

A fost pentru prima si ultima data cand s-a intamplat asa ceva.

O eroare de regulament a permis organizarea unei finale unice in Cupa Regelui Spaniei.

S-a intamplat la finalul sezonului 1979/1980. Real Madrid a jucat finala Cupei contra propriei echipe de tineret, Real Madrid Castilla. Pentru prima data in istorie (si ultima data), o echipa de tineret a jucat o finala impotriva echipei de seniori a clubului.

CUM A FOST POSIBIL

Pana in 1991, echipele de tineret-rezerva nu aveau voie sa joace in acelasi campionat cu echipele de seniori, insa pentru Cupa Regelui nu exista aceasta regula.

In general, echipele de tineret erau eliminate destul de rapid in Cupa, iar traseul lor se incheia in momentul in care dadeau peste primul adversar serios.

Iar daca la tragerea la sorti pica o echipa de seniori impotriva propriei echipe de tineret, organizatorii faceau din nou tragerea pentru a stabili un adversar diferit.

Singurul mod prin care o echipa de tineret putea sa intalneasca echipa de seniori a clubului era doar daca ajungea in finala, ceea ce s-a si intamplat in acel sezon.





DRUMUL SPRE FINALA

In sezonul 1979/1980 au fost inscrise 18 echipe in Cupa Regelui Spaniei. Cu o medie de varsta de 20 de ani si cu niciun jucator trecut de 23 de ani in lot, Castilla a ajuns pana in marea finala. Antrenorul Juanjo Garcia Santos era si el tanar, avea 34 de ani, dar echipa sa a trecut pe rand de nume importante din fotbalul spaniol precum Athletic Bilbao, Real Sociedad si Sporting Gijon.



MAREA FINALA



Pentru ca toata afacerea s-a facut in familie, finala a avut loc pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid, acolo unde 65.000 de oameni au venit sa vada minunea si a fost probabil singura partida la care au sustinut ambele echipe.

Imbracati in violet, tinerii de la Castilla n-au facut fata vedetelor de la echipa de seniori si erau condusi cu 2-0 la pauza. Seniorii au facut 4-0 imediat dupa pauza, iar pana la final au mai marcat de doua ori. Ricardo Alvarez a marcat golul de onoare al pustilor madrileni, in minutul 80. Scor final: 6-1 pentru ...Real Madrid.

La ceremonia de decernare a trofeului, ambele echipe au salbatorit victoria impreuna. Un nou trofeu in vitrina clubului.

Pe teren s-au aflat nume uriase ale fotbalului spaniol. Vicente Del Bosque chiar a marcat. Dupa ce a jucat pentru Real, Del Bosque a cucerit Champions League ca antrenor cu echipa, dar si titlul mondial si trofeul EURO cu nationala Spaniei. In echipa de seniori s-a mai aflat si Camacho - antrenor in doua randuri la echipa de seniori a Realului, Juanito sau englezul Cunningham.

O parte din tinerii jucatori de la Castilla au ajuns in echipa mare, altii si-au incercat norocul in alta parte.

Aventura echipei de tineret a Realului nu s-a oprit la finala.

CUPE EUROPENE

Pentru ca echipa de seniori a Realului era calificata in Cupa Campionilor, Castilla s-a calificat automat in Cupa Cupelor din postura de finalista.

Aventura nu a durat mult. Pustii spanioli au picat cu West Ham in primul tur si chiar au castigat meciul tur cu 3-1. Au pierdut insa returul cu 5-1 pe Upton Park, in fata unui stadion gol. Fanii eglezilor au provocat incidente la meciul tur de la Madrid, iar arena a fost suspendata.

Echipa Real Madrid Castilla ramane singura din istoria UEFA care a participat la o competitie europeana de seniori.

Rezumatul partidei: Real Madrid vs Real Madrid Castilla, finala Cupei Regelui Spaniei.