Fotbalistul care a păcălit fotbalul! Carieră de 13 ani fără un minut jucat: „M-am culcat cu 1.000 de femei și mereu m-am prefăcut accidentat”

Raposo a avut o carieră de 13 ani ca fotbalist profesionist, timp în care nu a jucat deloc, având puține calități cu balonul. De-a lungul „carierei”, acesta a păcălit echipe precum Botafogo, Flamengo, Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, America, Puebla de Mexico, El Paso din SUA și Gazelec Ajaccio din Franța.

Acesta recunoaște fără urmă de rușine că a „păcălit fotbalul” și a vorbit despre modul în care a reușit să facă acest lucru.

Cea mai mare minciună din fotbal: „Am păcălit medicii!”

Totul a început cu transferul său la Puebla de Mexico, acolo unde a stat șase luni, reușind ulterior să obțină transferuri datorită prietenilor săi din fotbal, transferuri la echipe precum Flamengo sau FLuminense, fără să aibă în vreun moment intenția de a juca, prefăcându-se accidentat și lipsind de la antrenamente.

„Cluburile au păcălit și păcălesc mult fotbaliștii. Cineva trebuia să se răzbune pe ele”, declara Carlos Kaiser pe 2 aprilie 1963, într-un interviu cu Rob Smyth, citat de marca.com.

„Jucătorii știau, dar toți erau prietenii mei. Jurnaliștii (n.r. pe care îi plătea pentru a scrie despre el), nimeni nu m-a urmărit. I-am păcălit pe medici. A fost o perioadă la o echipă la care eram legitimat în care voiau să joc și aveam un prieten dentist. Președintele clubului a venit să îmi ceară socoteală, iar eu i-am zis: 'Am raportul medicului aici și au descoperit într-un final care e problema mea. E o problemă dentară' Era minciună pură.

La alt club la care am fost au adus un vraci de magie neagră pentru a face ritualuri să mă însănătoșesc, îl plăteau foarte bine, dar m-am apropiat de el și i-am zis: 'Ia-ți banii, prietenee. Nu am nimic. Nu te deranja pentru că am intenția să rămân accidentat pentru restul vieții'”, a relatat Kaiser.

Acesta și-a spus povestea într-un film documentar intitulat 'Cel mai bun fotbalist care nu a jucat vreodată fotbal'. „Sunt cel mai bun fotbalist care nu a jucat vreodată fotbal. M-am culcat cu 1.000 de femei și m-am prefăcut că sunt accidentat toată cariera”, recunoaște Kaiser citat de The Sun.

„În fiecare seară eram în cluburi până dimineața, nu eram niciodată apt să mă antrenez sau să joc a doua zi. M-am asigurat că sunt văzut cu cei mai buni fotbaliști brazilieni. Faptul că eram fotbalist m-a transformat în magnet pentru femei. Eram dependent de sex, precum Michael Douglas. Mă culcam cu cel puțin trei femei pe zi”, a mai recunoscut acesta în interviul acordat în 2018 britanicilor.



