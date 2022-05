Rafael Nadal, învins de Shapovalov, în optimi la Roma: „Regele Zgurii” suferă o contra-performanță pentru prima dată, după 13 ani

Canadianul Denis Shapovalov (23 de ani, 16 ATP) a reușit marea surpriză a optimilor de finală a turneului ATP Masters 1000 de la Roma, învingându-l pe Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP) de la 0-1 la seturi, scor 1-6, 7-5, 6-2, la finalul a două ore și treizeci și nouă de minute de joc.

Este cea mai timpurie eliminare suferită de Rafael Nadal în turneul din capitala Italiei din 2008 încoace. În urmă cu 14 ani, Nadal pierdea cu actualul antrenor al lui Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, 7-5, 6-1, în turul secund.

De 10 ori campion la Roma, cu victorii în 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021, Rafael Nadal a arătat îngrijorător în partea finală a meciului, șchiopătând și acuzând din nou dureri la nivelul piciorului stâng.

Shapovalov a câștigat 17 din ultimele 20 de puncte ale meciului, dar tenismenul iberic nu a vrut să pună eșecul pe seama durerilor. „Nu sunt accidentat, ci trăiesc cu o accidentare cronică,” a spus Rafael Nadal după meci, vorbind despre sindromul Muller-Weiss, de care suferă.

