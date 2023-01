„Să fim realiști! Nu mai vine nimeni să joace de plăcere!” Gabriela Ruse oprește distracția și anunță că vrea un Grand Slam

Ajunsă în al treilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, Gabriela Ruse (25 de ani, 89 WTA în clasamentul de dublu) visează la câștigarea primului titlu de mare șlem, în proba de dublu feminin.

Calificată alături de Marta Kostyuk în faza ultimelor opt echipe ale Openului Australian, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de peste $39,000, dar afirmă că vrea să profite de oportunitățile pe care și le-a procurat în această probă.

„S-a terminat cu distracția la dublu. Vreau să câștig un Grand Slam! La început am tratat meciurile de dublu ca pe o distracție, un gen de antrenament. Acum dacă pot să câștig Grand Slam și să fiu bună la dublu îmi doresc tare mult să profit. Te ajută efectiv în viață.

Până la urmă trebuie să înțelegem: se joacă pe viață și pe moarte, pe bani. Foarte mulți bani! Hai să fim realiști. Nu mai vine nimeni să joace de plăcere și de amuzament,” a declarat Gabriela ruse pentru ProSport.

Meciul dintre echipele Gabriela Ruse / Marta Kostyuk și Storm Hunter / Elise Mertens a fost amânat pentru ziua de miercuri, 25 ianuarie, din cauza ploii căzute asupra orașului Melbourne.

With making the Australian Open doubles QF, I think Gabriela Ruse and Marta Kostyuk officially deserve a team name. Team UkRomania or Team RoKrain? What do you got? pic.twitter.com/m2r0mDxGm6