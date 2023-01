Parteneriatul dintre Gabriela Ruse și Marta Kostyuk a început cu un rezultat mare, echipa româno-ucraineană reușind calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu de la Roland Garros, ediția 2022.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk leagă victoriile în Grand Slam-uri

La al doilea Grand Slam împreună pe tabloul principal, Gabriela Ruse (25 de ani, 131 WTA) și Marta Kostyuk (20 de ani, 61 WTA) au atras atenția nu doar prin calitățile estetice pe care le posedă, ci și prin rezultate.

Ruse și Kostyuk au revenit de la 0-1 la seturi și s-au calificat în optimile Australian Open după un set decisiv câștigat la zero, în detrimentul echipei Melichar-Martinez / Perez.

Probleme de comunicare între Kostyuk și Ruse, la Roland Garros 2022

Ca în multe alte echipe de dublu care își doresc performanță, atmosfera în echipa alcătuită din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk nu a fost mereu senină, existând neînțelegeri de scurtă durată.

Eliminate dramatic de americancele Madison Keys și Taylor Townsend în sferturile Roland Garros 2022, Gabriela Ruse nu s-a putut abține și a dezvăluit seria de neînțelegeri avute cu Marta Kostyuk, în timpul meciului care le-a refuzat șansa de a juca prima lor semifinală de Grand Slam.

„M-am enervat pentru că partenera a început să mă certe. Ne-a fost frică de victorie! Primul set trebuie să fie clar al nostru, am condus și în tiebreak, 3-0 nu știu 5-3, dar ne-am precipitat mult și nu cred că era cazul. Era clar, la noi era cheia, nu la adversare. Adversarele nu erau mai bune ca noi, dar am o vorbă: Ne-am bătut singure!

Eu m-am enervat puțin, pentru că am simțit că începuse ea să mă certe pe mine! Si atunci, cumva, i-am spus se liniștească, că dacă ajungem ca noi două să ne certăm nu o să mai reușim să formăm echipa și să putem face ceva! Apoi, și-a dat seama că a greșit față de mine și chiar pe bancă a început să plângă.

Pentru mine, meciul ar fi trebuit să se termine în două seturi dacă noi reușeam să ne liniștim. Eu consider că ne-a fost frică de victorie sau ne-am dorit-o foarte mult! La 4-2, ea plângea! Am încercat să o liniștesc, dar nu am găsit soluția,” a punctat Gabriela Ruse pentru ProSport.

În optimile Australian Open 2023, Ruse și Kostyuk le vor înfrunta pe jucătoarele mai bune din duelul Vondrousova / Kolodziejova - Haddad Maia / Zhang.