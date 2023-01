Gabriela Ruse, s-a calificat „în stil Djokovic” în optimile Australian Open

Gabriela Ruse (25 de ani) a avansat în optimile de finală ale Openului Australian, ediția 2023, alăturându-i-se Monicăi Niculescu în această fază competițională.

Alături de ucraineanca Marta Kostyuk, jucătoarea română a depus eforturi remarcabile pentru a câștiga setul decisiv al meciului din 16-imi cu 6-0, într-un stil caracteristic tenismenului sârb, Novak Djokovic.

Ruse și Kostyuk, revenire incredibilă, conturată cu un scor uluitor, 6-0 în decisiv

Wow, huge win for Ruse and Kostyuk!! pic.twitter.com/o2Iz2I2aL4 — LorenaPopa ????️‍♀️???? (@popalorena) January 21, 2023

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au dispus de echipa formată din Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez, reușind o revenire impresionantă, de la 0-1 la seturi și după o minge de meci salvată în tiebreak-ul setului secund. Partida s-a terminat scor 3-6, 7-6 (7), 6-0.

În primul tur al Openului Australian 2023, Ruse și Kostyuk le-au eliminat pe Danielle Collins și Heather Watson, 6-4, 6-2.

$45,164 vor câștiga Ruse și Kostyuk pentru calificarea în optimi, unde le vor înfrunta pe jucătoarele mai bune din duelul Vondrousova / Kolodziejova - Haddad Maia / Zhang.

„E absolut incredibilă, are o energie și o forță… Eu îi spun Nebunie, pentru că e absolut specială. Până s-o întâlnesc pe ea, am crezut că eu sunt cea nebună pe teren. Ea cred că a luat ceva calm de la mine. Mereu trebuie s-o ponderez puțin, pentru că mereu mă ceartă. Nu mă supăr, deja e parte din familie, ca să zic așa. Dar mă ceartă, că nu dau serviciul, că nu mă duc în față, că aștept mingea,” a spus Gabriela Ruse despre partenera sa, Marta Kostyuk, potrivit Treizecizero.

Revine Simona Halep în martie? Declarația marcantă făcută de Monica Niculescu