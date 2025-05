Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a făcut un anunț de maximă importanță pentru suflarea "roș-albastră", confirmând o mișcare esențială pentru viitorul campioanei.

Gigi Becali a ajuns la un acord cu Vlad Chiricheș (35 de ani) pentru prelungirea contractului, o "lovitură colosală" pentru stabilitatea defensivei roș-albastre. Conform declarațiilor oficialului FCSB, deși documentele nu au fost încă semnate, înțelegerea cu experimentatul fundaș este ca și realizată.

Sezon bun pentru Chiricheș



"Nu am semnat, dar e vorba despre Vlad Chiricheș. Cred că da, ne-am înțeles. Da (n.r.- își prelungește contractul), probabil pe un an", a precizat MM Stoica pentru PrimaSport. El a menționat că o situație similară se înregistrează și în cazul lui Valentin Crețu, care ar urma să semneze tot pentru încă un sezon, deși Gigi Becali ar fi înclinat inițial către contracte pe trei ani. "Eu am convingerea că va continua (n.r.- Chiricheș). O veste foarte importantă pentru noi, extrem de importantă", a subliniat Stoica.



Vlad Chiricheș a avut o stagiune remarcabilă, devenind un pilon de bază în angrenajul echipei. Experimentatul fotbalist a jucat 37 de meciuri, contribuind cu un gol și o pasă decisivă în cele 2.632 de minute petrecute pe teren.