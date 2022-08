Calificările US Open, un coșmar pentru tenisul românesc: România va avea 5 jucătoare pe tabloul principal de simplu la New York

Impas pentru valul secundar de jucătoare din România aflate la New York. Ana Bogdan, Gabriela Talabă-Lee și Alexandra Cadanțu-Ignatik au sfârșit eliminate în aceeași seară, în cadrul turului secund al calificărilor care precedă startul turneului de mare șlem de la New York.

Dacă în primul tur preliminar Alexandra Cadanțu-Ignatik (160 WTA) a reușit o revenire improbabilă după un prim set pierdut cu 6-0 în fața Alyciei Parks (150 WTA), japoneza Misaki Doi (94 WTA) s-a dovedit o jucătoare prea puternică pentru Cadanțu-Ignatik, care a cedat în două seturi, 6-3, 6-1.

Seria eșecurilor a fost continuată de Ana Bogdan (65 WTA), care a suferit cea mai surprinzătoare înfrângere a sesiunii de seară. Cap de serie număr 1 în calificări, campioana turneului WTA 125k de la Iași a pierdut lupta cu mexicanca Fernanda Contreras Gomez (201 WTA) de la 1-0 la seturi, scor final 6-2, 4-6, 3-6, ratând șansa unui meci care ar fi putut să o împingă pentru a șasea oară pe tabloul principal al întrecerii de la Flushing Meadows.

În miez de noapte, Gabriela Talabă-Lee (137 WTA) nu a reușit să întărească succesul obținut în fața fostei finaliste de la Roland Garros, Sara Errani, și s-a declarat învinsă de Lesley Pattinama Kerkhove (196 WTA), după aproape două ore de joc, scor 1-6, 6-3, 3-6.

În ordinea pozițiilor ocupate în clasamentul WTA, Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor participa în numele țării noastre la US Open, în ediția 2022.

Cele cinci românce și-au aflat deja adversarele, iar, dacă Simona Halep a avut noroc să joace cu o tenismenă care va câștiga finala calificărilor, Jaqueline Cristian va primi, la revenirea în circuit după 6 luni, replica numărului 2 WTA, Anett Kontaveit. În cazul în care Jaqueline va trece de primul tur, va avea, în cel mai probabil caz, șansa de a-i încheia cariera Serenei Williams.

#USOpen Main Draw

Romanian R1 matchups:

????????Irina Begu vs ????????Elise Mertens

????????Sorana Cirstea vs ????????Laura Siegemund

????????Simona Halep vs Qualifier

????????Gabriela Ruse vs ????????Daria Saville

????????Jaqueline Cristian vs ????????Anett Kontaveit pic.twitter.com/ErLdLNT5b0