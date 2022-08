Simona Halep știe cu cine va juca la US Open 2022: cum arată traseul numărului 7 WTA și cine sunt adversarele româncelor

#USOpen Main Draw

Romanian R1 matchups:

????????Irina Begu vs ????????Elise Mertens

????????Sorana Cirstea vs ????????Laura Siegemund

????????Simona Halep vs Qualifier

????????Gabriela Ruse vs ????????Daria Saville

????????Jaqueline Cristian vs ????????Anett Kontaveit pic.twitter.com/ErLdLNT5b0