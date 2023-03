WTA Miami | Sorana Cîrstea are ac de cojocul campioanelor: prima reacție după ce a spulberat numărul 4 WTA

Sorana Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) i-a provocat câștigătoarei Turneului Campioanelor, Caroline Garcia, a doua înfrângere în decursul a doar zece zile.

Sportiva din țara noastră a dispus, scor 6-2, 6-3 de numărul 4 mondial, într-o oră și nouăsprezece minute de joc, demonstrând o reziliență uimitoare, în condițiile de joc „mai dificile” de la Miami, așa cum le-a descris în interviul oferit după meci.

