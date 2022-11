Caroline Garcia (29 de ani, 4 WTA) a învins-o pe Aryna Sabalenka (24 de ani, 5 WTA), scor 7-6 (4), 6-4, în finala Turneului Campioanelor de la Fort Worth, Texas.

Sportiva din Franța a reușit să câștige al patrulea titlu WTA al sezonului, după victoriile de la Cincinnati, Varșovia și Bad Homburg. Grație acestui succes, „Caro” Garcia a urcat pe locul 4 ani, la patru ani distanță de momentul în care a atins această poziție în ierarhia mondială, cea mai înaltă ocupată în carieră, până în prezent.

Povestea franțuzoaicei Caroline Garcia aduce una dintre cele mai impresionante reveniri ale stagiunii, în circuitul WTA. Deși a început primele cinci ale anului cu un palmares negativ, având 7 victorii și 9 eșecuri în perioada ianuarie - mai, jucătoarea din Hexagon s-a redresat impresionant, câștigând 35 de partide și pierzând doar 11 în intervalul iunie - noiembrie.

În proba de dublu, Veronika Kudermetova și Elise Mertens au ieșit campioane, la capătul unei finale încheiate scor 6-2, 4-6, 11-9, în defavoarea echipei formate din Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova.

Flying high ✈️@CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G