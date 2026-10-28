GALERIE FOTO Încă o fisă? La 46 de ani, Venus Williams a bifat un număr-record de înfrângeri consecutive în circuitul WTA

Încă o fisă? La 46 de ani, Venus Williams a bifat un număr-record de înfrângeri consecutive în circuitul WTA Tenis
Marcu Czentye
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Venus Williams, șir halucinant de înfrângeri în circuitul WTA.

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Venus WilliamsrevenireTenis WTA
Din articol

Numeroase voci din tenisul mondial critică invitațiile de joc acordate jucătorilor experimentați sau, considerați de unii, prea înaintați în vârstă, în detrimentul prioritizării șanselor noii generații.

Irina Begu, una dintre cele 16 adversare care au învins-o pe Venus Williams, în ultimul an și trei luni

Venus Williams este unul dintre cele mai convingătoare exemple ale unei serii de wildcarduri acordate fără o direcție clară.

La 46 de ani, legendara jucătoare de tenis a ajuns la un neverosimil număr de 16 înfrângeri suferite consecutiv, în proba individuală.

Fără victorie în proba de simplu din 23 iulie 2025, sora mai mare a Serenei Williams a fost învinsă la Guangzhou de Lilli Tagger (53 WTA), scor 6-2, 6-2, în 73 de minute de joc.

Eșecul conturează o listă de 16 suferite consecutiv, dintre care, unul, în fața Irinei Begu, pe iarba de la Bad Homburg, 6-2, 4-6, 7-6 (6), într-o confruntare derulată în 22 iunie 2026.

În proba de dublu, Venus Williams a reușit o victorie, la Guangzhou

Lucrurile stau diferit în proba de dublu însă pentru Venus Williams, care, la 46 de ani, a reușit o calificare, alături de Janice Tjen.

Williams și Tjen le-au depășit pe Gorgodze și Zimmerman, scor 6-0, 7-5, ajungând în sferturile de finală ale turneului din China.

Venus Williams, de șapte ori campioană în turneele de mare șlem, în proba individuală

În întreaga sa carieră, Venus Williams și-a adjudecat 23 de titluri de mare șlem, dintre care 7 în proba individuală, 14 în proba de dublu feminin și 2 în proba de dublu mixt.

Cel mai recent titlu cucerit în proba individuală, în turneele de mare șlem, datează din 2008, când triumfa pe iarba de la Wimbledon.

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