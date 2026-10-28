Numeroase voci din tenisul mondial critică invitațiile de joc acordate jucătorilor experimentați sau, considerați de unii, prea înaintați în vârstă, în detrimentul prioritizării șanselor noii generații.

Irina Begu, una dintre cele 16 adversare care au învins-o pe Venus Williams, în ultimul an și trei luni

Venus Williams este unul dintre cele mai convingătoare exemple ale unei serii de wildcarduri acordate fără o direcție clară.

La 46 de ani, legendara jucătoare de tenis a ajuns la un neverosimil număr de 16 înfrângeri suferite consecutiv, în proba individuală.

Fără victorie în proba de simplu din 23 iulie 2025, sora mai mare a Serenei Williams a fost învinsă la Guangzhou de Lilli Tagger (53 WTA), scor 6-2, 6-2, în 73 de minute de joc.

Eșecul conturează o listă de 16 suferite consecutiv, dintre care, unul, în fața Irinei Begu, pe iarba de la Bad Homburg, 6-2, 4-6, 7-6 (6), într-o confruntare derulată în 22 iunie 2026.

