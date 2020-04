Vom avea tenis in luna mai! Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, organizeaza un turneu de top: "Vor fi 10 meciuri pe weekend"

Ultimate Tennis Showdown se va desfasura in lunile mai si iunie.

In conditiile in care ATP si WTA au suspendat intregul circuit pana pe cel putin 13 iulie, Patrick Mouratoglou vine in sprijinul fanilor care vor sa vada tenis si spune ca va organiza o competitie noua, fara spectatori in tribune, care urmeaza sa debuteze in weekend-ul 16-17 mai, informeaza Daily Mail.

"Ultimate Tennis Showdown este o alternativa a ceea ce exista deja, o platforma pentru talentul incredibil al jucatorilor. Nu e nicio indoiala ca acest turneu, unde vor fi premii de milioane de dolari, are potentialul sa fie una dintre cele mai bune competitii din tenis la nivel mondial", a spus Mouratoglou.

Competitia va alinia la start jucatori de top, primii care au confirmat fiind David Goffin si Alexei Popyrin, care vor juca si meciul de debut, pe 16 mai. Turneul va avea loc cu portile inchis la academia de tenis a antrenorului, de langa Nisa.

Ultimate Tennis Showdown isi propune sa atraga fani tineri si sa reinventeze modul in care tenisul este experimentat si consumat. Spectatorii vor putea interactiona prin intermediul platformelor de streaming cu jucatorii favoriti si vor putea asculta conversatiile acestora cu antrenorii lor.

In fiecare weekend vor avea loc 10 meciuri, in total 50 de partide pe parcursul celor 2 luni. Este de asteptat ca alti jucatori importanti sa fie convinsi de Mouratoglou sa se alature turneului.