VIDEO | Roger Federer, de 3 puncte! Elvetianul are abilitati impresionante si in baschet

Roger Federer are abilitati impresionante si in baschet.

Numarul 3 ATP si cel mai titrat tenismen din istoria tenisului masculin a oferit momente de neuitat fanilor sai de la Shanghai, unde a aruncat in cos doua mingi de trei puncte la rand.

Roger Federer a aruncat apoi si un „air ball”, o minge care nu a atins nici macar inelul ori panoul, moment dupa care a pufnit in rasete.

Is there anything he can't do? ????@rogerfederer #RolexSHMasters pic.twitter.com/w9V7rzpo5l