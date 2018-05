VICTORIE FABULOASA a Irinei Begu: a eliminat-o pe Ostapenko in 2 seturi! Se poate intalni cu o alta romanca in turul 2 al turneului de la Madrid

Irina Begu s-a calificat in turul 2 la turneul de Madrid.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Begu a reusit o victorie spectaculoasa in fata Jelenei Ostapenko, favorita numarul 5 a turneului, dupa o partida care a durat o ora si 24 de minute. Begu a castigat in doua seturi, scor 6-3, 6-3.



In turul 2, Begu va intalni castigatoarea dintre Mihaela Buzarnescu si Maria Sharapova, meci programat astazi, ora 16:00. Pentru aceasta calificare, Begu si-a asigurat 65 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 32.260 de euro.