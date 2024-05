Cu doar două game-uri cedate, Irina Begu și-a demonstrat superioritatea pe teren, într-o partidă care a durat doar o oră și 16 minute. Chiar dacă începutul a fost echilibrat, cu Mertens la un moment dat în avantaj cu 2-1, românca a reușit să revină și să câștige nu mai puțin de 11 game-uri consecutive.

Cu un joc impresionant, Irina Begu a dominat terenul și a profitat din plin de greșelile adversarei. Acest lucru i-a permis să obțină nu mai puțin de șase break-uri, câte trei în fiecare set. Ambele jucătoare au avut câte șase duble greșeli.

It's looking like taking that extra time to miss the start of the season and fully heal has done Begu a lot of good. Irina has looked great this clay season and today she gets the great upset victory with a finishing bagel. Irina Begu defeats Elise Mertens 6-2, 6-0. pic.twitter.com/NqHPq2zzhw