Desigur, nivelul la care joacă cei doi diferă enorm. Nole, ajuns la 38 de ani, atinge, totuși, fazele superioare ale turneelor de Grand Slam, în continuare. Pe de altă parte, Venus, care n-a mai fost la un Grand Slam de la US Open 2023 încoace, e cu șapte mai mare ca Djokovic! Dar refuză „ieșirea la pensie“, la 45 de ani!

Sportul mondial are niște figuri emblematice care sfidează, pur și simplu, trecerea timpului. În fotbal, Cristiano Ronaldo (40 de ani) reprezintă un astfel de caz. În tenis, îi avem pe Novak Djokovici și pe Venus Williams.

Pentru Venus Williams urmează meciul de simplu, din cadrul DC Open, în noaptea de marți spre miercuri. În turul I, ea o va întâlni pe Peyton Stearns (SUA, 23 de ani, 35 WTA).

Venus Williams, fost lider WTA, are în palmares 7 titulri majore, la simplu, plus 14 trofee de Grand Slam, la dublu. La Jocurile Olimpice, ea a cucerit un aur în proba de simplu (2000), plus trei medalii de aur, la dublu (2000, 2008, 2012). Palmaresul ei include și argintul olimpic, la dublu mixt (2016).