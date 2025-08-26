VIDEO US Open 2025 | Venus Williams a câștigat un set și admirația tuturor, la 45 de ani. Ce a declarat despre wildcardul primit

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Venus Williams, performanță impresionantă în primul tur al Openului American 2025.

Venus Williams a onorat invitația de joc primită din partea organizatorilor US Open cu cele mai bune eforturi de care a fost capabilă.

La 45 de ani, Venus Williams a câștigat un set împotriva Karolinei Muchova, semifinalistă US Open în 2023 și în 2024

La patruzeci și cinci de ani, sora mai mare a Serenei a câștigat set în fața fostei finaliste a turneului de la Roland Garros, Karolina Muchova (13 WTA).

Cu șaisprezece ani mai tânără, sportiva din Cehia s-a impus scor 6-3, 2-6, 6-1, după două ore de joc, în care și-a pierdut serviciul de trei ori.

Venus Williams

  • Venus williams sua uso 25
Maria Sharapova, spectatoare la meciul jucat de Venus Williams

Sub privirile Mariei Sharapova, Venus Williams a încântat publicul din Arena Arthur Ashe cu o mostră impecabilă de serviciu-voleu care a amintit de cele mai bune zile ale carierei sale.

„Mai sunt turnee în zonă? Pentru că aș vrea să mai joc, dar nu vreau să călătoresc. Obiectivul meu e să fac doar ce vreau să fac,” a spus Venus Williams la conferința de presă organizată după meci, glumind.

Despre wildcardul primit la Flushing Meadows, Venus Williams s-a declarat recunoscătoare. „Am vrut să joc aici în această vară. Sunt foarte recunoscătoare pentru wildcardul primit. Ar fi putut să îmi spună că nu am mai jucat de mult timp, că nu am mai câștigat meciuri în ultimii ani. Dar mulți au crezut în mine și sunt fericită că am reușit să ies pe teren și să lovesc mingea cât de tare pot eu. În ultimele trei luni nu am făcut nimic decât să mă antrenez,” a declarat Venus Williams.

Mats Wilander a avut dreptate: ce a spus pentru Sport.ro despre wildcardul acordat lui Venus Williams

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Fostul tenismen suedez a afirmat că susține acordarea acestei invitații, deoarece Venus Williams e o luptătoare grozavă care vrea să dea totul chiar și la această vârstă.

„Dacă Venus Williams vrea un wildcard, ar trebui să îl primească, atât timp cât e acolo ca să câștige meciuri.

Nu sunt un mare susținător al invitațiilor acordate jucătorilor care sunt extenuați, care nu prezintă interes, dar cred că Venus e o luptătoare grozavă și pune presiune pe umerii săi la fel de multă precum o făcea când era la vârful carierei. Dacă e așa, ador faptul că încearcă să joace tenis la această vârstă și că arată lumii că poți continua să joci și după patruzeci de ani.

Nu ar fi minunat ca ai noștri campioni să poată să joace și după vârsta de patruzeci de ani? Ar fi uluitor pentru sportul nostru,” a spus Mats Wilander.

