Daniil Medvedev a fost spulberat de olandezul Tim van Rijthoven, 6-4, 6-1, duminică, în finala turneului ATP 250 de la 's-Hertogenbosch (Ţările de Jos), unde tenismanul aflat pe locul 2 în ierarhia internaţională era principalul favorit.

Tim van Rijthoven, 25 de ani, locul 205 mondial, beneficiar al unui wild card la această competiţie, aproape că nu a jucat în circuitul ATP, în care a avut până acum o singură participare, în 2016, ca "lucky loser" la turneul de la Winston-Salem.

"Ești pentru prima dată într-o finală ATP și îl distugi pe al doilea jucător al lumii?", a fost întrebarea în spirit de glumă pe care rusul i-a adresat-o jucătorului olandez.

"First time in an ATP final and you destroy the number 2 in the world" ????

Medvedev congratulates @timvanrijthoven on his unbelievable week!@LibemaOpen pic.twitter.com/h1as9t3Lob