Tragedie in tenis: Todd Reid, fost campion la Wimbledon juniori, a murit la 34 de ani! 

Fostul jucator de tenis, Todd Reid, campion la Wimbledon in 2002, pe vremea cand era junior, a decedat la varsta de 34 de ani.

Cauza mortii australianului nu a fost facuta publica deocamdata, insa se pare ca nu este vorba, totusi, de o moarte suspecta. Reid a fost considerat unul dintre cei mai promitatori juniori, cu un viitor stralucit, insa el nu a putu mentine ritmul si la profesionisti.

In 2004, Todd Reid a ajuns pana in turul al treilea la Australian Open, faza in care a fost eliminate de catre Roger Federer. El s-a clasat cel mai sus in ierarhia ATP pe locul 105, insa dupa mai multe accidentari si dupa ce a fost diagnosticat cu mononucleoza infectioasa, el a decis sa agate racheta in cui pentru totdeauna.

"Este o veste foarte trista. Nu am stiut niciodata cat de mult suferea. Toate gandurile mele catre Todd si familia sa", a scris pe retelelde socializare australianul Todd Woodbridge, fost mare campion in proba de dublu.