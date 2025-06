În primul rând al Arenei Philippe-Chatrier, miliardarul român, Ion Țiriac se bucură, an de an, de cele mai tari meciuri pe care turneul de la Roland Garros le are de oferit.

Dacă în 2013 a asistat la cel mai lung meci dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic de pe zgura de la Paris, fostul câștigător al competiției de mare șlem - în proba de dublu din 1970 - a ajuns să asiste și la meciul „noii generații”, duelul dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Arena Philippe-Chatrier, gazdă primitoare pentru o mulțime de celebrități

Lily Collins, protagonista serialului „Emily in Paris”, în Paris, cu ocazia finalei Roland Garros 2025.

Weekendul finalelor întrecerilor de la Roland Garros au adus în tribunele Arenei Philippe-Chatrier o colecție impresionantă de celebrități.

În primele rânduri ale tribunei a fost văzut actorul Dustin Hoffman - cunoscut pentru „Omul ploii”, film care a câștigat Oscarul în 1989 -, alături de soția sa, Lisa.