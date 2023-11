Srdjan Djokovic anticipează că Novak Djokovic va mai rezista alți doi ani în fruntea clasamentului ATP, dar a făcut această declarație în contextul în care percepe că fiului său nu îi sunt recunoscute meritele istorice în lumea tenisului.

Deținător al recordului absolut pentru numărul de săptămâni petrecute în fruntea clasamentului mondial, Novak Djokovic și-a început această săptămână cu onoarea de a ajunge la săptămâna cu numărul 400 trăită ca număr 1 în clasamentul ATP.

Srdjan Djokovic: „Djokovic e cel mai bun la toate capitolele și asta îi enervează pe toți.”

„De 15 ani, el a fost cel mai bun din lume în toate categoriile posibile. Și, desigur, asta îi enervează pe toți și nu pot să admită că el este cel mai bun din lume. Aici, de exemplu, Federer a fost cel mai bun timp de mulți ani cu 310 săptămâni.

Când Novak l-a ajuns, au inventat ceva nou și au zis: "oh, nu, Steffi Graf are 370 și ceva de săptămâni." Steffi a fost depășită și ea, așa că au inventat pe cineva dinaintea erei Open, care are 500 și ceva de săptămâni...

Deci vreți să fie în acele 500 și ceva de săptămâni? Ei bine, va fi,” a declarat Srdjan Djokovic pentru Sportal, notează Sportskeeda.

Carlos Alcaraz vrea să îl depășească pe Novak Djokovic

Carlos Alcaraz a admis că una dintre marile motivații ale sale este să depășească performanțele stabilite de Novak Djokovic.

Cu 16 ani mai tânăr decât tenismenul sârb, jucătorul din Murcia ar avea timp la dispoziție pentru a-l devansa pe balcanic, atât timp cât va reuși să domine circuitul ATP în maniera în care „Nole” o face de aproximativ 12 ani, de când a urcat pentru prima oară pe locul 1 al ierarhiei mondiale.

„Sunt un tip ambițios și vreau să devin cel mai bun tenismen din istorie. Vreau să mă antrenez cu un obiectiv în minte. Vreau să îl bat pe Djokovic și să câștig fiecare turneu pe care urmează să îl joc,” a declarat Alcaraz, în fața jurnaliștilor prezenți la Torino.

În plus, Alcaraz a dat dovadă de modestie și de dorință de progres, afirmând că va încerca să uite de victoriile pe care le-a reușit în fața lui Djokovic - la Wimbledon și la Cincinnati - și se va focaliza asupra înfrângerii suferite la Torino.