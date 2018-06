Surpriza DE SENZATIE pentru Simona la Bucuresti inaintea finalei de la Roland Garros!

Simona se pregateste de finala Grand Slam-ului parizian. Maine o va intalni pe Sloane Stephens (15:00, in direct la PRO TV) in ultimul act la Roland Garros.

Intr-o cafenea din zona Floreasca, Simona e asteptata in vizita. Chipul ei apare in cafelele clientilor care comanda latte. :)



O cafea 'Simona' costa 15 lei. Artistii de la bar abia asteapta ca Simona sa ridice trofeul pe zgura de la Paris. Vor ca puna si imaginea cu Halep campioana la Roland Garros in cafea!