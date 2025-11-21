Mutată la Dubai, Simona Halep a vizitat Riad cu ocazia Turneului Campioanelor, competiție pentru care a activat ca ambasadoare.

De două ori câștigătoare în turneele de mare șlem, cea mai bună jucătoare de tenis a României prevede o transformare uriașă luând loc în tenisul mondial, în următorul deceniu.

Simona Halep vede Arabia Saudită progresând enorm în tenis

După numeroase antrenamente făcute în Orientul Mijlociu, Simona Halep crede că Arabia Saudită va reuși să progreseze enorm în tenisul mondial.



„Ceea ce fac arabii este cu adevărat, cu adevărat, frumos și impresionant. Acest lucru va ajuta regiunea să progreseze în tenis. Și sunt sigură că vor veni mai mulți copii și că mai mulți copii vor avea dorința, pentru că trebuie să simtă asta ca să devină jucători profesioniști de tenis.



Nu este ușor, dar au toate facilitățile și simt că lucrurile se vor îmbunătăți în 10 ani. Vorbeam în această dimineață că, peste 10 ani, simt că aici va fi ceva uriaș,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.

