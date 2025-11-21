GALERIE FOTO „Sunt sigură” Predicția lansată de Simona Halep: ce vede întâmplându-se peste zece ani

Marcu Czentye
Simona Halep vede o nouă națiune reușind să se impună între marile puteri ale Pământului, în tenis.

Simona Halep
Mutată la Dubai, Simona Halep a vizitat Riad cu ocazia Turneului Campioanelor, competiție pentru care a activat ca ambasadoare.

De două ori câștigătoare în turneele de mare șlem, cea mai bună jucătoare de tenis a României prevede o transformare uriașă luând loc în tenisul mondial, în următorul deceniu.

Simona Halep vede Arabia Saudită progresând enorm în tenis

După numeroase antrenamente făcute în Orientul Mijlociu, Simona Halep crede că Arabia Saudită va reuși să progreseze enorm în tenisul mondial.

„Ceea ce fac arabii este cu adevărat, cu adevărat, frumos și impresionant. Acest lucru va ajuta regiunea să progreseze în tenis. Și sunt sigură că vor veni mai mulți copii și că mai mulți copii vor avea dorința, pentru că trebuie să simtă asta ca să devină jucători profesioniști de tenis.

Nu este ușor, dar au toate facilitățile și simt că lucrurile se vor îmbunătăți în 10 ani. Vorbeam în această dimineață că, peste 10 ani, simt că aici va fi ceva uriaș,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat The National News.

Rafael Nadal și Paula Badosa, ambasadori ai Federației Saudite de Tenis

Rafael Nadal s-a alăturat arabilor în intenția acestora de a schimba configurația lumii tenisului.

La începutul anului 2024, tenismenul născut în Manacor a acceptat să fie numit „ambasador al Federației Saudite de Tenis” cu scopul de a „ajuta sportul să meargă mai departe și să se extindă.”

Cu 22 de titluri de mare șlem în palmares, spaniolul a acceptat să facă o serie de vizite în Arabia, unde va întemeia și o Academie Rafa Nadal secundară, prin care va putea să le arate elevilor ce înseamnă să devii jucător de vârf în tenisul mondial. 

