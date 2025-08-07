GALERIE FOTO Surpriză mare la Montreal: Osaka - Mboko este finala turneului. Ce nume greu a mai învins noua senzație a circuitului WTA

Surpriză mare la Montreal: Osaka - Mboko este finala turneului. Ce nume greu a mai &icirc;nvins noua senzație a circuitului WTA Tenis
Marcu Czentye
Victoria Mboko (18 ani, 85 WTA) a mai reușit o victorie uluitare pe hardul de la Montreal.

Sportiva canadiană cu origini congoleze, Victoria Mboko a conturat o nouă surpriză majoră, în turneul de o mie de puncte de la Montreal.

La doar optsprezece ani, Mboko a confirmat succesul impresionant semnat în detrimentul americancei Cori Gauff cu o eliminare a unei alte foste câștigătoare de turneu major, Elena Rybakina (12 WTA).

O săptămână și i-a fost de ajuns: Victoria Mboko urcă 51 de locuri în clasamentul WTA

  • După succesele Biancăi Andreescu, Canada respiră din nou aer din cea mai bună lume a tenisului.

În semifinalele turneului WTA 1000 de la Montreal, Victoria Mboko a revenit de la 0-1 la seturi împotriva câștigătoarei Wimbledon 2022 și s-a calificat în finală după un meci dramatic, încheiat 1-6, 7-5, 7-6 (4), la sfârșitul a două ore și patruzeci și șase de minute de joc.

De partea opusă a tabloului, japoneza Naomi Osaka și-a făcut temele în fața tinerei daneze Clara Tauson, pe care a depășit-o în minimum de seturi, dar nu fără emoții.

A fost 6-2, 7-6, după un al doilea set adjudecat cu 9-7 în tiebreak de către fosta elevă a lui Patrick Mouratoglou.

Victoria Mboko

  • Victoria mboko finala montreal
Victoria Mboko, în fața unui titlu total neașteptat, care ar aduce aminte de performanțele Biancăi Andreescu din 2019

Victoria Mboko va face un salt colosal în ierarhia mondială, indiferent de rezultatul pe care îl va înregistra în finala cu Naomi Osaka.

Canadianca și-a asigurat deja un avans de peste cincizeci de poziții, care o poartă până pe locul 34 în clasamentul WTA.

Dacă va reuși să câștige trofeul, Mboko poate avansa alte nouă locuri, până pe poziția cu numărul 25.

Finala turneului WTA 1000 de la Montreal, Mboko - Osaka se joacă vineri, 8 august, de la ora 01:00. Câștigătoarea va încasa din partea organizatorilor un premiu de €640,370, aproape dublu față de cel care îi va fi oferit pierzătoarei.

Naomi Osaka

  • Naomi osaka wta montreal
