Sportiva canadiană cu origini congoleze, Victoria Mboko a conturat o nouă surpriză majoră, în turneul de o mie de puncte de la Montreal.

La doar optsprezece ani, Mboko a confirmat succesul impresionant semnat în detrimentul americancei Cori Gauff cu o eliminare a unei alte foste câștigătoare de turneu major, Elena Rybakina (12 WTA).

O săptămână și i-a fost de ajuns: Victoria Mboko urcă 51 de locuri în clasamentul WTA

După succesele Biancăi Andreescu, Canada respiră din nou aer din cea mai bună lume a tenisului.

În semifinalele turneului WTA 1000 de la Montreal, Victoria Mboko a revenit de la 0-1 la seturi împotriva câștigătoarei Wimbledon 2022 și s-a calificat în finală după un meci dramatic, încheiat 1-6, 7-5, 7-6 (4), la sfârșitul a două ore și patruzeci și șase de minute de joc.

De partea opusă a tabloului, japoneza Naomi Osaka și-a făcut temele în fața tinerei daneze Clara Tauson, pe care a depășit-o în minimum de seturi, dar nu fără emoții.

A fost 6-2, 7-6, după un al doilea set adjudecat cu 9-7 în tiebreak de către fosta elevă a lui Patrick Mouratoglou.

