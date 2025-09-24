După o jumătate de sezon 2024 în care a stat departe de terenurile de tenis, din cauza unei accidentări care a necesitat o intervenție chirurgicală, Sorana Cîrstea (35 de ani) se arată mai relaxată ca niciodată.

Experiența superioară o ajută pe sportiva din România să atingă performanțe care îi fac decizia de retragere din ce în ce mai greu de luat.

Sorana Cîrstea, număr 55 în clasamentul WTA actualizat în timp real

După titlul cucerit la Cleveland - al treilea al carierei, în proba individuală a circuitului WTA -, Sorana Cîrstea a confirmat cu victorie și pe hardul de la Beijing.

Actualmente număr 66 WTA, Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, în doar șaizeci și opt de minute de joc.

Succesul o propulsează în clasamentul actualizat în timp real alte nouă poziții, până pe locul 55.

