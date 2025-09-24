GALERIE FOTO Sorana Cîrstea continuă să își învingă vârsta: se califică mai departe la Beijing și se apropie de revenirea în top 50 WTA

Sorana Cîrstea continuă să își învingă vârsta: se califică mai departe la Beijing și se apropie de revenirea în top 50 WTA
Sorana Cîrstea a avansat în turul secund al competiției WTA 1000 de la Beijing.

După o jumătate de sezon 2024 în care a stat departe de terenurile de tenis, din cauza unei accidentări care a necesitat o intervenție chirurgicală, Sorana Cîrstea (35 de ani) se arată mai relaxată ca niciodată.

Experiența superioară o ajută pe sportiva din România să atingă performanțe care îi fac decizia de retragere din ce în ce mai greu de luat.

Sorana Cîrstea, număr 55 în clasamentul WTA actualizat în timp real

După titlul cucerit la Cleveland - al treilea al carierei, în proba individuală a circuitului WTA -, Sorana Cîrstea a confirmat cu victorie și pe hardul de la Beijing.

Actualmente număr 66 WTA, Sorana Cîrstea a eliminat-o pe Caroline Dolehide (88 WTA), scor 6-2, 6-3, în doar șaizeci și opt de minute de joc.

Succesul o propulsează în clasamentul actualizat în timp real alte nouă poziții, până pe locul 55.

Karolina Muchova, din nou în fața Soranei Cîrstea

În al doilea meci la Beijing, Sorana Cîrstea va primi din nou replica cehoaicei Karolina Muchova, număr 15 mondial.

Muchova este jucătoarea care a oprit-o pe Cîrstea în sferturile US Open 2023, dar cele două s-au întâlnit și în urmă cu o lună, în cadrul turneului major de la New York.

În turul secund al Openului American 2025, Cîrstea a pierdut în trei seturi în favoarea Muchovei, scor 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4.

