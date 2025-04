Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut marţi, în primul tur al turneului WTA 1000 Mutua Madrid Open, şi a părăsit competiţia spaniolă.



Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 122 WTA) a cedat în doua ore şi nouăsprezece minute în faţa jucătoarei americane Hailey Baptiste (23 de ani, locul 88 WTA), în primul tur al turneului de la Madrid.



Baptiste s-a impus în trei seturi, 6-2, 5-7, 7-6(4), calificându-se în turul secund, unde va lupta împotriva croatei Donna Vekic. Pentru prezenţa în primul tur la Madrid, Cîrstea va primi 20.820 de euro şi 10 puncte WTA, scrie news.ro.



Obiectivul îndrăzneț al Soranei Cîrstea pentru finalul carierei în tenis



Sorana Cîrstea a împlinit 35 de ani, dar nu se gândește la retragere, ci la cum poate să ajungă în semifinalele unui turneu de mare șlem.



De două ori calificată în sferturile de finală ale unei competiții majore - Roland Garros 2009 și US Open 2023 -, jucătoarea din România își dorește un nou record personal în ce privește parcursurile semnate în întrecerile de Grand Slam.



„Îmi doresc extrem de mult să fac o semifinală de Grand Slam. Pentru mine acesta ar fi un pas deasupra a ceea ce am făcut până acum. În continuare, simt că am nivelul necesar și că pot să fac lucruri frumoase în tenis.



Am și o echipă extrem de bună, în care am investit în ultimii ani. Mereu am considerat că echipa este esențială, pentru că petreci extrem de mult timp cu acești oameni.



Foarte importantă e conexiunea. Mereu am căutat ca antrenorul să fie motivator, optimist, să fie lângă mine și în momentele bune, și în momentele rele,” a afirmat Sorana Cîrstea pentru Arcprotenis.