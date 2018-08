SIMONA HALEP, US OPEN | Ce a facut Simona dupa ce si-a aflat adversara la ultimul Grand Slam al anului! Zeci de mii de fani au reactionat

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Joi seara, dupa tragerea la sorti de la US Open, starurile din WTA si ATP au fost prezente la evenimentul “Taste of Tennis”, organizat cu prilejul ultimului turneu de Grand Slam al anului.

De la petrecere nu a putut lipsi tocmai liderul mondial din WTA, Simona Halep, care a parut ca are parte de o seara pe cinste in New York. Evenimentul culinar s-a desfasurat de data aceasta la restaurantul Cipriani de pe 42th Street, iar bucatari renumiti au gatit pentru tensmenii de top, care au incercat si ei sa-si demonstreze calitatile in bucatarie.

Simona Halep a si postat pe contul personal de Instagram o fotografie in care este surprinsa pe drumul sau spre petrecere, dand de inteles ca iubeste orasul in care se afla.