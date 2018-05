SIMONA HALEP, ROMA / "E ultima data cand lupti asa!" Mesaj emotionant primit de Simona de la mama ei!

Inaintea debutului de la Roma, Simona Halep si-a amintit de performantele din Australia.

Simona Halep a inceput anul perfect, cu victorie la Shenzen si finala la Australian Open. Turneul de la Melbourne a fost unul infernal pentru Simona.

Dupa finala a ajuns direct pe patul de spital, motiv de ingrijorare pentru parintii ei.

Tania, mama Simonei, i-a transmis sa nu mai lupte pana la epuizare.

"Dupa finala de la Melbourne, am avut nevoie de ingrijiri medicale si mama mi-a spus 'e ultima oara cand lupti asa. Esti fata mea si prefer sa te vad sanatoasa decat sa castigi un meci de tenis'", a dezvaluit constanteanca, pentru site-ul WTA.

HALEP - OSAKA, IN TURUL 2 LA ROMA!

Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in turul secund la turneul WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, cu japoneza Naomi Osaka, numarul 21 mondial, care, luni, in turul inaugural a invins-o in doua seturi, 6-0, 6-3, intr-o ora si 14 minute, pe belarusa Victoria Azarenka, numarul 84 mondial.

Aceasta va fi a 5-a confruntare dintre Halep si Osaka, jucatoarea romana conducand cu 3-1 in meciurile directe.

Tot luni, jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, numarul 22 mondial, s-a calificat in turul secund al turneului de tenis din capitala Italiei in urma victoriei obtinute in doua seturi, 6-4, 6-3, in fata favoritei numarul 17, Magdalena Rybarikova (Slovacia), numarul 19 mondial.

Konta, care a trecut intr-o ora si 50 de minute de Rybarikova, va juca in turul 2 impotriva castigatoarei meciului care le va opune pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, jucatoare venita din calificari, si belarusa Arina Sabalenka, lucky loser.