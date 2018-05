SIMONA HALEP LA ROMA // Adversar de COSMAR pentru Simona in turul 2! Cu cine va juca

Simona Halep incearca sa isi pastreze pozitia de lider mondial inainte de Roland Garros.

Naomi Osaka este primul obstacol in calea Simonei Halep in turul 2 de la Roma. Jucatoarea de 20 de ani a invins-o fara nicio emotie pe Viktoria Azarenka - 6-0, 6-3 in 73 de minute!

Pentru Simona este ocazia revansei dupa ce Osaka a invins-o pe Simona la Indian Wells cu un scor identic cu cel obtinut in fata Azarenkai. Aceea era insa prima victorie a japonezei in fata Simonei Halep.

Programul zilei de maine se va stabili la finalul partidelor ce au loc astazi - partida dintre Simona Halep si Naomi Osaka va avea loc fie maine fie, cel mai probabil, miercuri. Antrenorul Simonei, Darren Cahill, a asistat din tribune la partida dintre Naomi Osaka si Viktoria Azarenka.

Lupta pentru locul 1 WTA

Simona Halep ar fi putut pierde locul 1 in clasamentul WTA inca de la Madrid, insa Wozniacki a fost la randul ei eliminata. Acum, batalia pentru fotoliul de lider in tenisul feminin se va muta la Roma, urmatorul turneu pe zgura. In clasamentul WTA, Halep mai are un avantaj de doar 425 de puncte in fata danezei.

Simona Halep are de aparat 585 de puncte la Roma, turneu ce se va desfasura in perioaa 14-22 mai. Wozniacki nu are niciun punct de aparat pentru ca nu a participat anul trecut la Roma.

Simona Halep trebuie sa se califice cel putin pana in semifinale la Roma, daca Wozniacki nu este eliminata inca din primul tur. Cele doua jucatoare ar putea ajunge la egalitate perfecta, 7.035 de puncte, daca Halep se califica in semifinale, iar Wozniacki in sferturi.