Simona Halep dezvăluie cum merg lucrurile în familia ei :) „Toni s-a ocupat de nuntă, eu n-am mișcat un deget!”

Prima victorie a Simonei Halep la Indian Wells a venit nu doar cu emoțiile unui prim set câștigat cu dificultate, în tiebreak, ci și cu noi dezvăluiri despre petrecerea desfășurată după starea civilă.

În data de 15 septembrie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit și au petrecut până în zorii dimineții, alături de familie și invitați de marcă, precum Gheorghe Hagi sau Ilie Năstase.

Simona Halep nu a mișcat un deget pentru organizarea petrecerii din 15 septembrie



Relaxată după succesul obținut în defavoarea Martei Kostyuk, Simona Halep le-a devoalat americanilor anumite detalii referitoare la pregătirile pentru petrecere.

„Soţul meu s-a ocupat de nuntă, aşa că nu am mişcat un deget. I-am spus doar că vreau flori albe, ştia ce-mi place şi a făcut totul. Mulţumită lui, nu a trebuit să mă stresez cu petrecerea.

Am savurat momentul. Multe persoane au venit, familia mea, prietenii mei. După două zile, am mers la sală şi am reînceput antrenamentele”, a declarat Simona Halep în conferința de presă organizată după meciul cu Marta Kostyuk.

În turul 3 la Indian Wells, Simona Halep o va întâlni pe Aliaksandra Sasnovich (100 WTA). Partida va avea loc duminică, 10 octombrie, în jurul orei 21:00, fus orar românesc.