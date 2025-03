„Nici părinții mei nu știau că o să mă retrag. Dar a fost o decizie bună.”



Nu a fost plănuită să fie la Cluj, dar cred că a fost o decizie bună, pentru că acolo m-am simțit eu acasă mereu și am avut și publicul care a fost alături de mine, în cei cincisprezece ani în care am jucat. Sunt împăcată că am luat această decizie la Cluj.



Nu am vrut o ceremonie foarte, foarte mare. Pentru mine, nu știu dacă simplitatea este cuvântul potrivit, dar mi-a plăcut întotdeauna să fac așa cum simt.



Chiar dacă Darren Cahill m-a sfătuit să fac o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu. În viață, am cam făcut mereu ce am vrut eu, am făcut și greșeli, dar sunt o fostă sportivă împăcată cu ce am făcut până acum,” a declarat Simona Halep pentru Digisport.