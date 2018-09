"Se incheie un capitol din viata mea! Au fost 5 ani extraordinari". Irina Begu face o schimbare radicala dupa ultimul GS al anului

Irina Begu a fost eliminata in turul 2 de la US Open de chinezoaica Wang Qiang.

Eliminata in turul al doilea de la US Open, Irina Begu are acum o pauza scurta, inaintea turneelor din China.

In aceasta dimineata, Irina Begu a facut un anunt neasteptat. Ea a transmis ca si-a schimbat echipa tehnica, renuntand la colaborarea cu Artemon Efremov si Adrian Cruciat!

"Buna ziua tuturor,



Nu mi-a fost usor sa iau aceasta decizie, insa dupa 5 ani de colaborare am decis sa inchei un capitol din viata mea.

Au fost 5 ani extraordinari, cu multe reusite si cu atingerea obiectivelor propuse.

Vreau sa le multumesc baietilor Artemon Apostu Efremov si Adrian Cruciat pentru devotamentul lor, prietenia si profesionalismul de care au dat dovada.

Voi pastra intotdeauna o relatie speciala cu ei si le doresc din suflet mult succes in noile colaborari", a scris Irina Begu pe Facebook.