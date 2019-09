Moment rar cu Roger Federer! Elvetianul, surprins in timp ce injura in tunelul spre vestiare | VIDEO

Rafael Nadal si Roger Federer l-au incurajat la vestiare pe Alexander Zverev in pregatirea meciului decisiv al Cupei Laver, pe care germanul l-a castigat in defavoarea canadianului Milos Raonic.

Zverev s-a impus cu 6-4, 3-6, 10-4, insa momentul zilei a venit din partea lui Federer, surprins probabil pentru prima oara vreodata injurand in prezenta camerelor de filmat.

Roger Federer: „La dracu, rahat, stiam eu.”

Iata transcrierea spuselor lui Nadal si Federer pentru Zverev:

Nadal: „Fara gandire negativa!

Federer: Vreau sa vad un pumn strans ridicat si sa aud un „let’s go” si un “come on” dupa fiecare cacat de punct pe care il castigi. Iar fiecare punct pierdut sa ti-l asumi ca un barbat, ce dracu.

Nadal: Nu conteaza daca pierzi puncte, nu vreau sa vad grimase negative.

Federer: Tot timpul ca tenismen esti tentat sa zici, ah, stiam eu, oh, la dracu, rahat.”

Spuse cu autoritatea unor campioni veridici, vorbele l-au montat eficient pe Alexander Zverev pentru partida decisiva, germanul aducand Echipei Europa victoria generala gratie prestatiei sale solide.

that's some quality pep talk pic.twitter.com/uLQ3vYnzRD — isadore ???? (@inspiredbyrafa) September 22, 2019

Top 10 momente cu Roger Federer nervos pe terenul de tenis

Desi este recunoscut pentru eleganta sa, Roger Federer a avut de-a lungul anilor cateva izbucniri de orgoliu in fata spectatorilor prezenti la meci ori in fata arbitrilor de scaun.

Unul dintre cele mai faimoase momente in care Federer si-a pierdut cumpatul s-a intamplat la Roland Garros, cand Roger, condus cu 1-0 la seturi de Juan Martin Del Potro a pierdut un punct important in tie break-ul setului doi dupa care a strigat „taceti!” cat de galagios posibil in auzul tribunelor. Intr-adevar, atentia lui Federer fusese deranjata in timpul punctului de o femeie care strigase „out” la o minge buna.