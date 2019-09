Bucuria de campion! Roger Federer a povestit aventurile traite dupa ce a castigat US Open

Roger Federer a dezvaluit peripetia de la finalul unui US Open pe care l-a castigat.

Elvetianul s-a imbatat intr-atat de tare incat a ajuns sa spuna lucruri de care nu este deloc mandru.

"S-a intamplat sa ma imbat odata dupa ce am castigat US Open. Mi-a luat 3 zile si jumatate sa imi revin complet. Turneul s-a incheiat duminica si am fost recuperat abia joi", a spus Federer.

Roger Federer s-a imbatat dupa ce a castigat US Open

"Nu stiu ce s-a intamplat cu adevarat. Barul era pe punctul de a se inchide, asa ca am luat cateva bauturi, dar s-au dovedit a fi prea multe. Am spus „cei care nu ati facut-o, incercati sa castigati US Open! Oh, Doamne, chiar am spus asa ceva?”, a intrebat retoric Federer.

Intrebat despre preferintele culinare in cadrul aceluiasi interviu, Roger Federer a declarat ca prefera pastele in detrimentul orezului.

"Imi plac spaghetti cu sos de rosii si busuioc. Sunt un tip de moda veche. Si imi mai place carbonara, dar nu mananc in fiecare zi", a adaugat elvetianul.

Ce mananca Roger Federer pentru a avea energie in timpul meciurilor

"Uneori mancam banane pentru energie in timpul meciurilor, dar acum beau numai apa. Sunt de moda veche", a conchis Roger Federer.

Roger Federer este implicat in aceste zile la Cupa Laver de la Geneva, o competitie amicala de mare anvergura care reuneste cei mai buni tenismeni ai momentului, printre care si Rafael Nadal sau Dominic Thiem.

Federer este unul dintre tenismenii deja calificati la Turneul Campionilor din acest an. Ca in fiecare an, ATP Finals se va desfasura in capitala Angliei.