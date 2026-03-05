GALERIE FOTO Românul Adrian Boitan și Daniil Medvedev, feriți de ATP din calea bombelor iraniene trimise în Emirate. Decizia curioasă luată de ITF

Românul Adrian Boitan și Daniil Medvedev, feriți de ATP din calea bombelor iraniene trimise în Emirate. Decizia curioasă luată de ITF Tenis
Marcu Czentye
Adrian Boitan și Daniil Medvedev, printre tenismenii care au răsuflat ușurați, în aceste zile grele.

Adrian BoitanDaniil MedvedevTenis ATP
Tenismenul român, Adrian Boitan (26 de ani, 286 ATP), înscris în turneul ATP Challenger de la Fujairah, a fost ferit de oficialii ATP de riscurile iminente ale desfășurării competiției.

Întrecerea a fost anulată, iar tuturor jucătorilor li s-a plătit de către ATP bilet de avion de întoarcere, astfel încât siguranța fizică a persoanelor implicate să rămâna prioritatea numărul unu.

Adrian Boitan, păzit de oficialii ATP. Le-au plătit jucătorilor bilet de întoarcere din E.A.U.

Și Daniil Medvedev - câștigător al turneului ATP 500 de la Dubai, în urma abandonului olandezului Tallon Griekspoor, înaintea finalei - a scăpat de primejdiile care îl înconjurau în Emiratele Arabe Unite.

Rusul a fost pozat alături de antrenorul Thomas Johansson - fost campion al Openului Australian și fost tehnician al Soranei Cîrstea -, lumea tenisului bucurându-se că cei doi au scăpat cu bine de pericolele din Orientul Mijlociu.

Adrian Boitan

ITF refuză să organizeze turnee în Emirate și în America, în martie

Incertitudinea continuă în Orientul Mijlociu, și nu doar în Iran, în urma asasinării ayatollahului Ali Khamenei.

În calendarul de tenis, activitatea din ATP și WTA și-a urmat cursul firesc și a sosit în Statele Unite ale Americii, pentru marile competiții, de o mie de puncte, de la Indian Wells și Miami.

În ITF însă reprezentanții Federației Internaționale de Tenis au decis atât amânarea competițiilor programate în luna martie în Emiratele Arabe Unite, cât și a celor fixate să se deruleze pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Daniil Medvedev

