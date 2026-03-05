Tenismenul român, Adrian Boitan (26 de ani, 286 ATP), înscris în turneul ATP Challenger de la Fujairah, a fost ferit de oficialii ATP de riscurile iminente ale desfășurării competiției.

Întrecerea a fost anulată, iar tuturor jucătorilor li s-a plătit de către ATP bilet de avion de întoarcere, astfel încât siguranța fizică a persoanelor implicate să rămâna prioritatea numărul unu.

Adrian Boitan, păzit de oficialii ATP. Le-au plătit jucătorilor bilet de întoarcere din E.A.U.

Și Daniil Medvedev - câștigător al turneului ATP 500 de la Dubai, în urma abandonului olandezului Tallon Griekspoor, înaintea finalei - a scăpat de primejdiile care îl înconjurau în Emiratele Arabe Unite.

Rusul a fost pozat alături de antrenorul Thomas Johansson - fost campion al Openului Australian și fost tehnician al Soranei Cîrstea -, lumea tenisului bucurându-se că cei doi au scăpat cu bine de pericolele din Orientul Mijlociu.

