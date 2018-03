Romania a intrat in TOPUL mondial din tenisul feminin! Doar 4 tari sunt deasupra noastra

Romania se afla intre primele cinci tari din lume in privinta numarului de jucatoare din Top 100 WTA.

Autor: Gabriel Chirea



Tenisul feminin din tara noastra trece prin cea mai buna perioada din intreaga sa istorie. Romania are 6 sportive in top 100 WTA, la fel de multe tenismene cate au toate vecinele sale geografice - Ucraina, Ungaria, Serbia, Moldova si Bulgaria, la un loc. De altfel, dupa numarul de sportive in Top 100 WTA, suntem intrecuti doar de SUA (11), Cehia (8) si Rusia (8), in timp ce Germania (6) are acelasi numar de tenismene in acest top.

Desi nu se poate spune ca exista un proiect coerent de tara in ceea ce priveste sportul (in general) si tenisul feminin (in special) sau ca Federatia Romana de Tenis ar acorda vreun ajutor deosebit sportivelor noastre, care isi platesc singure majoritatea cheltuielilor de pregatire si participare la concursuri, atat in perioada junioratului, cat dupa trecerea la senioare, ne aflam din acest punct de vedere peste tari cu mare traditie in tenisul feminin, precum Franta, Spania, Australia, Elvetia, Belgia sau Marea Britanie. Si viitorul arata bine, daca tinem cont ca din spate vine o noua generatie de sportive cu potential bun, ale carei varfuri de lance sunt Irina Bara (167 / 22 ani), Jaqueline Cristian (203 / 19 ani) si Gabriela Ruse (222 / 20 ani).

Clasarile bune ale romancelor in clasamentul WTA ar trebui sa se transpuna in viitor si intr-un parcurs bun in Fed Cup. Primul pas poate fi facut in week-end-ul 21-22 aprilie, cand echipa condusa de Florin Segarceanu va juca contra Elvetiei, la Cluj-Napoca, barajul pentru accederea in Grupa Mondiala.

Din ce tari provin jucatoarele din Top 100 WTA:

SUA (11) - Venus Williams (8), Sloane Stephens (13), Madison Keys (14), Coco Vandeweghe (16), Catherine Bellis (45), Varvara Lepchenko (66), Madison Brengle (76), Shelby Rogers (78), Jennifer Brady (86), Christina Mchale (90), Sachia Vickery (100);

CEHIA (8) - Karolina Pliskova (5), Petra Kvitova (9), Barbora Strycova (25), Lucie Safarova (34), Katerina Siniakova (48), Marketa Vondrousova (54), Kristyna Pliskova (77), Denisa Allertova (87);

RUSIA (8) - Svetlana Kuznetsova (18), Daria Kasatkina (19), Anastasia Pavlyuchenkova (23), Elena Vesnina (24), Ekaterina Makarova (37), Maria Sharapova (41), Ekaterina Alexandrova (82), Natalia Vikhlyantseva (91):

ROMANIA (6) - Simona Halep (1), Sorana Cirstea (35), Irina Begu (36), Mihaela Buzarnescu (38), Monica Niculescu (71), Ana Bogdan (85);

GERMANIA (6) - Angelique Kerber (10), Julia Goerges (12), Tatjana Maria (56), Carina Witthoeft (57), Mona Barthel (65), Laura Siegemund (72);

FRANTA (5) - Caroline Garcia (7), Kristina Mladenovic (15), Alizé Cornet (39), Pauline Parmentier (94), Oceane Dodin (96);

UCRAINA (4) - Elina Svitolina (4), Lesia Tsurenko (40), Kateryna Kozlova (62), Kateryna Bondarenko (74);

AUSTRALIA (4) - Ashleigh Barty (21), Daria Gavrilova (26), Samantha Stosur (46), Ajla Tomljanovic (92);

CHINA (4) - Shuai Peng (31), Shuai Zhang (33), Qiang Wang (55), Ying-Ying Duan (95);

CROATIA (4) - Petra Martic (51), Donna Vekic (52), Mirjana Lucic-Baroni (79), Ana Konjuh (84);

SPANIA (3) - Garbiñe Muguruza (3), Carla Suárez Navarro (27), Lara Arruabarrena (80);

SLOVACIA (3) - Magdalena Rybarikova (17), Dominika Cibulkova (30), Jana Cepelova (99);

BELGIA (3) - Elise Mertens (22), Alison Van Uytvanck (50), Kirsten Flipkens (69);

ITALIA (3) - Camila Giorgi (60), Francesca Schiavone (89), Sara Errani (93);

LETONIA (2) - Jelena Ostapenko (6), Anastasija Sevastova (20);

MAREA BRITANIE (2) - Johanna Konta (11), Heather Watson (70);

POLONIA (2) - Agnieszka Radwanska (32), Magda Linette (61);

ESTONIA (2) - Anett Kontaveit (28), Kaia Kanepi (64);

ELVETIA (2) - Timea Bacsinszky (42), Belinda Bencic (68);

BELARUS (2) - Aliaksandra Sasnovich (49), Aryna Sabalenka (63);

KAZAHSTAN (2) - Zarina Diyas (53), Yulia Putintseva (81);

JAPONIA (2) - Naomi Osaka (44), Kurumi Nara (97);

DANEMARCA (1) - Caroline Wozniacki (2);

OLANDA (1) - Kiki Bertens (29);

UNGARIA (1) - Timea Babos (43);

SERBIA (1) - Aleksandra Krunic (47);

GRECIA (1) - Maria Sakkari (58);

BRAZILIA (1) - Beatriz Haddad Maia (59);

TAIPEI (1) - Su-Wei Hsieh (67);

SUEDIA (1) - Johanna Larsson (73);

PARAGUAY (1) - Veronica Cepede Royg (75);

PUERTO RICO (1) - Monica Puig (83);

SLOVENIA (1) - Polona Hercog (88);

THAILANDA (1) - Luksika Kumkhum (98).