OFICIAL Roger Federer revine pe teren la Shanghai Masters 2025

Roger Federer revine pe teren la Shanghai Masters 2025 Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legendarul tenismen s-a retras din activitate în 2022.

TAGS:
Roger FedererShanghai Masters 2025
Din articol

Roger Federer a anunțat că va reveni pe teren pentru un meci demonstrativ la Shanghai Masters 2025

Elvețianul va juca în cadrul partidei „Roger Federer & Friends” de dublu, programată pe 10 octombrie, alături de actori cunoscuți precum Donnie Yen și Wu Lei, dar și de fosta jucătoare profesionistă chineză Zheng Jie.

Roger Federer revine pe teren la Shanghai Masters 2025

Federer are o legătură specială cu acest turneu, pe care l-a câștigat de două ori, în 2014 și 2017. În ultima sa victorie aici, a învins în finală un rival redutabil, Rafael Nadal. 

Acest turneu este sponsorizat de Rolex, unul dintre principalii săi sponsori încă din 2001, fapt ce a contribuit probabil la alegerea locului pentru acest moment special.

„Sunt foarte fericit să revin la Qizhong Stadium. Shanghai a fost mereu un loc special pentru mine, cu fani minunați și amintiri de neuitat”, a declarat Federer.

Federer s-a retras după Laver Cup 2022, încheind o carieră remarcabilă cu 20 de titluri de Grand Slam.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: &bdquo;Cel mai bun din Superliga &icirc;n acest moment&rdquo;
Florin Gardoș l-a urmărit și a rămas fascinat: „Cel mai bun din Superliga în acest moment”
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul &rdquo;Cruciaților&rdquo;
Parma i-a anunțat plecarea lui Dennis Man, apoi și-a dat seama că e prea devreme! Mesajul ”Cruciaților”
FC Botoșani - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Meci tare între ”vecinele” de clasament
ULTIMELE STIRI
Becali, aroganță maximă &icirc;nainte de returul cu Drita: Mai slabă dec&acirc;t Slobozia! Nu-mi fac griji
Becali, aroganță maximă înainte de returul cu Drita: "Mai slabă decât Slobozia! Nu-mi fac griji"
FC Botoșani - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Meci tare &icirc;ntre &rdquo;vecinele&rdquo; de clasament
FC Botoșani - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Meci tare între ”vecinele” de clasament
&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano
”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano
CFR Cluj l-a trimis &icirc;n Liga 2 pe atacantul adus &icirc;n urmă cu o lună! A jucat 62 de minute pentru ardeleni
CFR Cluj l-a trimis în Liga 2 pe atacantul adus în urmă cu o lună! A jucat 62 de minute pentru ardeleni
CFR Cluj are concurență din Serie B pentru rom&acirc;nul de la AC Milan! Clubul intrat pe fir
CFR Cluj are concurență din Serie B pentru românul de la AC Milan! Clubul intrat pe fir
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

Allegri a dat verdictul pentru Luka Modric după debutul la AC Milan: &rdquo;Trebuie să muncească!&rdquo;

Allegri a dat verdictul pentru Luka Modric după debutul la AC Milan: ”Trebuie să muncească!”

CITESTE SI
Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru v&acirc;rfurile de plăți care vor veni

stirileprotv Șeful Pensiilor Private pune la punct ASF: Legea nu se justifică, avem bani inclusiv pentru vârfurile de plăți care vor veni

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

FT: Rom&acirc;nia riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate &bdquo;esențiale&rdquo;. Fondurile europene sunt &icirc;n pericol

stirileprotv FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!