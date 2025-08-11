Roger Federer revine pe teren la Shanghai Masters 2025

Federer are o legătură specială cu acest turneu, pe care l-a câștigat de două ori, în 2014 și 2017. În ultima sa victorie aici, a învins în finală un rival redutabil, Rafael Nadal.

Elvețianul va juca în cadrul partidei „Roger Federer & Friends” de dublu, programată pe 10 octombrie, alături de actori cunoscuți precum Donnie Yen și Wu Lei, dar și de fosta jucătoare profesionistă chineză Zheng Jie.

Roger Federer a anunțat că va reveni pe teren pentru un meci demonstrativ la Shanghai Masters 2025 .

Acest turneu este sponsorizat de Rolex, unul dintre principalii săi sponsori încă din 2001, fapt ce a contribuit probabil la alegerea locului pentru acest moment special.



„Sunt foarte fericit să revin la Qizhong Stadium. Shanghai a fost mereu un loc special pentru mine, cu fani minunați și amintiri de neuitat”, a declarat Federer.



Federer s-a retras după Laver Cup 2022, încheind o carieră remarcabilă cu 20 de titluri de Grand Slam.

