Roger Federer revine pe teren la Shanghai Masters 2025

Roger Federer a anunțat că va reveni pe teren pentru un meci demonstrativ la Shanghai Masters 2025.
Elvețianul va juca în cadrul partidei „Roger Federer & Friends” de dublu, programată pe 10 octombrie, alături de actori cunoscuți precum Donnie Yen și Wu Lei, dar și de fosta jucătoare profesionistă chineză Zheng Jie.
Federer are o legătură specială cu acest turneu, pe care l-a câștigat de două ori, în 2014 și 2017. În ultima sa victorie aici, a învins în finală un rival redutabil, Rafael Nadal.