Robocop Djokovic. Abia acum s-au aflat detalii despre starea de sănătate a sârbului în timpul Australian Open 

Sârbul Novak Djokovici a câştigat Australian Open deşi a jucat la Melbourne cu o ruptură de trei centimetri la ischiogambieri, afirmă directorul turneului, Craig Tiley.

Robocop Djokovic

“Cred că nimeni nu îi pune la îndoială sportivitatea. Tipul ăsta avea o ruptură de trei centimetri la ischiogambieri. Am văzut rezultatele investigaţiilor medicale. El este remarcabil.

Este foarte concentrat pe tot ce face, în fiecare minut al zilei. A trecut prin multe şi nu cred că altcineva va mai reuşi să câştige de zece ori Australian Open. Va avea mereu un loc magnific în istoria Australian Open”, a declarat Tiley, potrivit sen.com.au, citat de news.ro.

Novak Djokovici a avut probleme la ischiogambieri pe parcursul turneului de la Melbourne şi în zilele sale libere nu s-a antrenat din cauza problemelor medicale. Sârbul a pierdut un singur set, în turul doi, în faţa francezului Enzo Couacaud.

Djokovic, despre subiectul GOAT

„În primul rând, trebuie să spun că sunt onorat și privilegiat să fac parte din această discuție. În al doilea rând, îi onorez și îi admir pe toți sportivii mari care au bătut drumul înaintea noastră, ca noi să putem fi aici.

E dificil să întreții o conversație despre asta, pentru că fiecare generație e diferită. În urmă cu 30-40 de ani, trei din patru Grand Slam-uri se jucau pe iarbă, se foloseau rachete de lemn. Tehnologia a avansat atât de mult, lucrurile s-au schimbat.

E greu să compari generațiile, dar simt că am dat ce am avut mai bun. Dacă oamenii mă văd ca pe unul dintre cei mai buni jucători care au practicat vreodată acest sport, le sunt recunoscător,” a declarat „Nole” pentru Wide World of Sports.

Antrenorul sârbului Novak Djokovic, croatul Goran Ivanisevic (51 de ani) a făcut o serie de declarații interesante după ce elevul său a reușit să câștige Openul Australian pentru a zecea oară.

Stefanos Tsitsipas a fost învins cu 3-0 la seturi de Novak Djokovic, scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), iar antrenorul jucătorului din Serbia a mărturisit că nu l-a văzut niciodată pe „Nole” executând forehand-uri mai bune decât în aceste două săptămâni, durata ediției 2023 a Openului Australian.

