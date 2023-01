Reacția antrenorului Ivanisevic, după victoria lui Djokovic: „E ca și cum aș antrena Real Madrid, doar recordurile contează!” 

Antrenorul sârbului Novak Djokovic, croatul Goran Ivanisevic (51 de ani) a făcut o serie de declarații interesante după ce elevul său a reușit să câștige Openul Australian pentru a zecea oară.

Stefanos Tsitsipas a fost învins cu 3-0 la seturi de Novak Djokovic, scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), iar antrenorul jucătorului din Serbia a mărturisit că nu l-a văzut niciodată pe „Nole” executând forehand-uri mai bune decât în aceste două săptămâni, durata ediției 2023 a Openului Australian.

„Credeam că le-am văzut pe toate în 2021, dar asta... 97% dintre jucători, când fac un RMN, merg spre biroul arbitrului pentru a se retrage din turneu. Dar nu el, el e o altă specie. Devine tot mai nebun, pe zi ce trece, dar într-un fel bun.

Acum e o bătălie între Spania și Serbia, ca la handbal. E 22-egal în acest moment. Să îl antrenez pe Djokovic e ca și cum ai antrena Real Madrid. Presiunea e mereu acolo. Doar titlurile de mare șlem se pun, doar recordurile contează,” a declarat Goran Ivanisevic, în conferința de presă, potrivit jurnalistului Sasa Ozmo.

În 2021, Novak Djokovic a câștigat Openul Australiei având o micro-ruptură musculară la nivel abdominal, iar în ediția tocmai încheiată a acuzat dureri la nivelul genunchiului și a coapsei stângi.

Ivanisevic: It’s like coaching Real Madrid, pressure is there. Only Slam titles count, only records count. #AustralianOpen