Djokovic, întrebat cine este cel mai bun tenismen din istorie. Replica sârbului 

Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a lămurit utilizând un ton diplomat întrebarea cel mai des pusă în lumea tenisului, în ultimii ani: „cine este cel mai bun tenismen din istorie?” Răspunsul a fost acordat la scurt timp după ce tenismenul sârb a câștigat finala Australian Open 2023.

Djokovic a dispus de Tsitsipas în minim de seturi, scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5), adjudecându-și al zecelea titlu de campion la Melbourne.

Novak Djokovic: „E greu să compari generațiile, dar simt că amdat ce am avut mai bun.”

„În primul rând, trebuie să spun că sunt onorat și privilegiat să fac parte din această discuție. În al doilea rând, îi onorez și îi admir pe toți sportivii mari care au bătut drumul înaintea noastră, ca noi să putem fi aici.

E dificil să întreții o conversație despre asta, pentru că fiecare generație e diferită. În urmă cu 30-40 de ani, trei din patru Grand Slam-uri se jucau pe iarbă, se foloseau rachete de lemn. Tehnologia a avansat atât de mult, lucrurile s-au schimbat.

E greu să compari generațiile, dar simt că am dat ce am avut mai bun. Dacă oamenii mă văd ca pe unul dintre cei mai buni jucători care au practicat vreodată acest sport, le sunt recunoscător,” a declarat „Nole” pentru Wide World of Sports.

