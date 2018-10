Reguli mai dure la Wimbledon! Se schimba regulamentul, iar Federer a reactionat imediat. Mesajul elvetianului

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa ultimele evenimente aparute in tenis, in cadrul carora diferite staruri din ATP si WTA s-au comportat urat cu baietii si fetele de mingi aflati pe marginea terenului, noi modificari in regulament vor fi introduse pentru ca jucatorii de tenis sa-i respecte pe copiii de mingi.

Organizatorii celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, pregatesc sanctiuni drastice pentru cei care nu respecta copiii de mingi si vor sa le introduca inca de la editia din 2019, anunta directorul commercial al turneului londonez, Mick Desmond. Acest subiect a intrat in atentia tuturor dupa ce Fernando Verdasco a fost aspru criticat pe retelele de socializare pentru ca a certat un copil de mingi care nu a alergat atat de rapid precum voia ibericul sa-i aduca prosopul la turneul organizat la Shenzhen.

Nici circuitul feminin nu a fost lipsit de evenimente de acest fel. Aryna Sabalenka a fost si ea criticata pentru un gest facut la Beijing, in care a aruncat pe teren o sticla goala pentru ca niciun copil de mingi nu i-a adus alta suficient de rapid.

Roger Federer, care a fost copil de mingi pe cand era doar un pusti, a reactionat, spunand ca jucatorii sunt datori sa respecte pe copiii de mingi care sunt viitorul acestui sport. "Desigur, trebuie sa ii respecti mereu pe copiii de mingi, pentru ceea ce sunt si pentru munca minunata pe care o fac. Copiii de mingi sunt foarte importanti pentru noi, pentru ca ei reprezinta, poate, viitorul acestui sport. Eu cand eram copil de mingi eram asa de bucuros cand plecam de la un turneu de tenis, ma gandeam <oh, omule, totul a fost perfect>. Trebuie sa avem grija de acest lucru", a declarat elvetianul.

Desmond a declarat in cadrul summitului Leaders Sport Business de la Londra ca la Wimbledon se asteapta un respect reciproc pentru oricine are un rol la turneu, de la jucatori la echipa de curatenie. "Vom vorbi cu ATP si WTA in privinta conduitei. Exista un cod al eticii la Wimbledon. Cred ca aici exista un mai mare respect pentru ca este un sentiment ca jucatorii stiu ce se asteapta de la ei. Iar la Wimbledon nu ne va fi teama sa dam amenzi, indiferent de jucator", a afirmat Desmond.