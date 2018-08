Record in istoria US Open: cea mai in varsta jucatoare all-time s-a calificat pe tabloul principal. Cati ani are

Veteranii din tenisul mondial se intorc pe scena principala a sportului alb

Cel mai recent exemplu este Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani! Elvetianca, locul 187 WTA, a obtinut calificarea pe tabloul principal de la US Open, dupa ce a trecut in calificari de Zanevska, Kudermetova si Pegula.

Patty Schnyder a putut fi vazuta la treaba pe zgura de la Cluj, in meciul de Fed Cup dintre Romania si Elvetia, in care a jucat in ultima zi a confruntarii cu Simona Halep. Atunci, romanca s-a impus clar, scor 6-2, 6-1. Schnyder, care va implini 40 de ani in luna decembrie, a trecut in ultimul tur al calificarilor de Jessica Pegula, din SUA, scor 6-3, 6-2.

Astfel, elvetianca va deveni cea mai in varsta tenismena din istoria turneului desfasurat la Flushing Meadows. La 39 de ani si 269 de zile, Patty Schnyder, care a devenit profesionista in 1994, o va intalni in runda inaugurala pe rusoaica Maria Sharapova.

"E de necrezut si ma simt onorata sa ma aflu pe tabloul principal de la US Open. Va multumesc tuturor pentru cuvintele frumoase! O sa dau totul pe teren marti", a scris Patty Schnyder pe contul personal de Twitter.

Patty Schnyder, fosta numar 7 WTA (in 2005), a cucerit 11 turnee WTA in intreaga cariera, ultimul in urma cu 10 ani, in 2008, si a strans 8,5 milioane de dolari.