Cand FOTBALUL nu mai conteaza! Lumea sportului reactioneaza la vestea socanta a decesului fiicei lui Luis Enrique

Luis Enrique, fostul selectioner al nationalei Spaniei si fost antrenor la Barcelona, a anuntat ieri printr-un comunicat oficial, decesul prematur al fetitei sale in varsta de doar 9 ani, din cauza unui osteosarcom.

Anuntul a venit ca un soc in lumea sportului, dupa ce spaniolul a decis sa se retraga de la nationala in urma cu doua luni pe motivul unei probleme familiale. Motivul nu a fost dezvaluit pana ieri, cand Luis Enrique a confirmat pierderea fetitei sale. Xana s-a luptat in ultimele 5 luni cu osteosarcomul, care este o forma mortala de cancer osos.

Lumea sportului nu a ramas indiferenta, personalitati sportive si cluburi importante si-au exprimat suportul la adresa spaniolului si familiei sale.

"Moment de durere imensa si tristete. Odihneste-te in pace, Xanita. Multa putere Luis, Elena si Familia!", Luis Suarez.

"Tocmai ce am aflat vestea teribila a decesului Xanei. Sunt foarte trist si nu imi pot imagina durerea pe care o simte familia. O imbratisare imensa lui Luis Enrique si familiei sale", Rafael Nadal

"Condoleantele mele lui Luis Enrique si familiei lui in aceste momente atat de dificile. Suntem alaturi de voi, mister, toata puterea din lume", Leo Messi

"Real Madrid se alatura suferintei lui Luis Enrique si familia sa pentru pierderea fiicei sale si transmite cele mai pozitive ganduri in aceste momente extrem de dificile", Real Madrid

"Multa putere lui Luis Enrique si familiei sale", Neymar.