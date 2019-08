DEVASTATOR! Fiica lui Luis Enrique a murit la varsta de doar 9 ani! Suferea de cancer si s-a chinuit 5 luni cu boala teribila

Fiica fostului selectioner a Spaniei a decedat in aceasta seara.

Fiica fostului selectioner al Spaniei, Luis Enrique a decedeat la varsta de doar 9 ani. Aceasta suferea de cancer si s-a luptat 5 luni cu boala, insa nu a supravietuit.

Luis Enrique a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care anunta teribila veste:

"Fiica noastra Xana a murit la varsta de 9 ani dupa ce a luptat 5 ani cu o boala incurabila. Multumimn tuturor pentru discretie, pentru ca nu ati dezvaluit adevaratul motiv pentru care am parasit nationala Spaniei. Totodata tin sa multumesc personalului spitalului in care a fost internata fiica mea, pentru ca au facut tot ceea ce le-a stat in putiinta", este mesajul postat de Luis Enrique pe Twitter.

Selectionerul Luis Enrique nu a stat pe banca Spaniei la meciul cu Malta din martie, iar motivul nu a fost dezvaluit in totalitate. Initial, jucatorii nu stiau motivul real pentru care Luis Enrique a plecat acasa, dar cu cateva ore inainte de inceperea partidei s-a aflat.

Marca anunta ca Enrique are probleme serioase in familie si a trebuit sa plece de urgenta acasa. Dimineata, cand jucatorii au aflat motivul, au ramas impietriti, nu le-a venit sa creada, scriu spaniolii.