Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. 

Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa.

Împrumutul pe un an este evaluat la 1 milion de euro, cu o obligaţie de cumpărare în jur de 9 milioane de euro, potrivit mai multor informaţii din presa italiană. 

Alvaro Morata a fost prezentat de Como

Atacantul central internaţional spaniol (86 de selecţii, 37 de goluri) va juca sub comanda compatriotului şi fostului său coechipier de la Chelsea, Cesc Fabregas.

După ce a jucat pentru Juventus (2014-2016, apoi 2020-2022) şi o scurtă perioadă la AC Milan în prima jumătate a sezonului trecut, Morata va încerca să-şi relanseze cariera în Serie A, unde a avut deja 146 de apariţii. 

Luni, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea anticipată de la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa şi în ciuda faptului că împrumutul său trebuia să dureze iniţial până în ianuarie 2026. Plecarea sa a fost marcată de criticile spaniolului la adresa conducerii clubului turc. 

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Como a plătit Galatasaray 4 milioane de euro pentru a pune capăt împrumutului său de 8 milioane de euro.

"Îl cunosc pe Alvaro de mulţi ani şi întotdeauna am admirat felul în care joacă şi cum se comportă", a declarat Cesc Fabregas. "Este un atacant inteligent, care joacă bine în cele mai importante momente, şi un coechipier care îi motivează pe toţi cei din jurul său", a spus spaniolul, potrivit News.ro.

Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit pl&acirc;ngeri de la locuitori. FOTO
Cazul Drăgușin, explicat de antrenorul lui Tottenham: „Deocamdată, atât!“
Pe cine simpatizează Simona Halep în WTA: „Analizez ce nu analizam niciodată până acum”
Real Madrid a reacționat dur, după ce s-a aflat că Barcelona va juca un meci din La Liga în Statele Unite!
PSG – Tottenham, LIVE TEXT, de la ora 22.00: Supercupa Europei se joacă pe bani mulți
Ionuț Nedelcearu a învins-o în Rusia pe ȚSKA Moscova!
Luis Enrique a anunțat ce se întâmplă cu Donnarumma: ”E sută la sută decizia mea”
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB: ”O să se supere titularul!”

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!

Lovitură pentru FCSB! Un titular e OUT și ratează meciurile cu Drita și Rapid

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

