Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa.



Împrumutul pe un an este evaluat la 1 milion de euro, cu o obligaţie de cumpărare în jur de 9 milioane de euro, potrivit mai multor informaţii din presa italiană.



Alvaro Morata a fost prezentat de Como



Atacantul central internaţional spaniol (86 de selecţii, 37 de goluri) va juca sub comanda compatriotului şi fostului său coechipier de la Chelsea, Cesc Fabregas.



După ce a jucat pentru Juventus (2014-2016, apoi 2020-2022) şi o scurtă perioadă la AC Milan în prima jumătate a sezonului trecut, Morata va încerca să-şi relanseze cariera în Serie A, unde a avut deja 146 de apariţii.

