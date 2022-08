Rafael Nadal a comentat absența marelui rival, Novak Djokovic de la US Open 2022: „Îmi pare rău, dar e alegerea lui”

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) este al doilea pe lista capilor de serie ai ediției 2022 a Openului American. De 4 ori campion la Flushing Meadows - în 2010, 2013, 2017 și 2019 -, tenismenul iberic se întoarce la New York după o absență de două sezoane consecutive.

Nadal mărturisește însă că vestea absenței marelui său rival, Novak Djokovic, reprezintă o veste tristă pentru el.

Rafael Nadal: „Îmi pare rău că nu poate călători în SUA, dar, pe de altă parte, e alegerea lui.”

„Repet ce am mai spus de multe ori: sportul e mai mare decât orice jucător. Am ratat și eu multe turnee importante din cauza accidentărilor. Anul trecut nu am fost aici. În urmă cu doi ani am lipsit. Turneul continuă.

Lumea tenisului continuă, chiar dacă asta nu înseamnă o veste bună pentru toți. Lumea merge mai departe și după mine, după Novak sau după Roger.

Fără îndoială, Novak e unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii 20 de ani, din istoria sportului nostru. Personal, îmi pare rău că nu poate călători aici, dar, pe de altă parte, e alegerea lui (de a nu se vaccina).

Din perspectiva mea, e o veste tristă. Mereu e păcat să-i vezi pe cei mai buni jucători în imposibilitate de participare din cauza accidentărilor sau din alte motive.

US Open, al doilea turneu de mare șlem ratat de Novak Djokovic în 2022

E dificil pentru fani, pentru turneu. În opinia mea, dur pentru jucători, de asemenea, pentru că vrem să avem parte de cea mai bună competiție cu putință,” a comentat Rafael Nadal imposibilitatea lui Novak Djokovic de a participa la US Open 2022, notează The Guardian.

În clasamentul all-time care numără titlurile de Grand Slam cucerite, Rafael Nadal îl conduce pe Novak Djokovic cu 22-21, iar incertitudinea participării sârbului la Australian Open 2023, în contextul statutului său de sportiv nevaccinat anti-COVID, poate juca un rol exponențial în situația finală a acestei ierarhii, în cazul în care jucătorul spaniol va profita de ocaziile de distanțare pe care le-ar avea la New York, respectiv Melbourne.